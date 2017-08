Todo lo que tienes que saber sobre Andrea Duro, el nuevo amor de Chicharito

Fue mediante fotografías publicadas en sus redes sociales que Javier Hernández y Andrea Duro confirmaron su romance.

Andrea Duro es una actriz española que inició su carrera desde los 15 años con la serie “Cuestión de sexo” pero fue hasta 2008 que saltó a la fama gracias a su personaje de “Yoli” en la exitosa producción de Antena 3, “Física o química”.

Ha participado en otras exitosas producciones españolas como “Tres metros sobre el cielo”, “Gran hotel” y está previsto que próximamente estrene la serie “La catedral del mar”, basada en el bestseller español que narra como fue construida la catedral de Barcelona. Además, formará parte de la serie para Movistar+ Velvet Colección, continuación de la aclamada serie de época emitida en Antena 3, “Velvet”.

Andrea Duro, que nació el 14 de octubre de 1991 en Madrid, España, también ha construido una carrera en teatro y participado como modelo en el video del grupo Maldita Nerea para el tema “Perdona si te llamo amor”.

Sus escándalos

Desde 2011 mantuvo una relación sentimental con el también actor Joel Bosqued de quien se separó en 2014. Más tarde el actor se relacionó con la protagonista de “Las chicas del Cable”, Blanca Suárez, situación que a Duro, en su momento no le pareció. “Me enteré por prensa y como personalmente no me importa la vida de los demás, me parece muy bien que estén juntos, felices, enamorados y que les dure mucho tiempo por supuesto”, reveló a Europa Press.

En una entrevista, Corberó dijo de aquella etapa: “Fueron cuatro años de mucha eclosión hormonal: Diez jóvenes guapos con trabajo, dinero y fama, imagínese… Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Había mucha empatía”, reveló.

Luego, Calvo respondió en su cuenta de Twitter: “No hubo orgías en FoQ. Hubo adolescentes y muchos líos. Mucho amor. ¡Todos con todos!”.