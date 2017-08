Juanjo presenta 'Huracán', su nuevo sencillo

Luego del éxito de su primer sencillo “Siempre yo”, el cantante mexicano Juanjo se prepara para presentar su nuevo corte “Huracán”, un tema, a decir por el propio intérprete, cargado de mucha energía.

“‘Siempre yo’ es una carta que me envío al futuro donde me digo a mí mismo que no puedo perder mis sueños y mis principios, y si en algún momento ya lo hice, me obligo a recuperarlos; en cambio, ‘Huracán’ es un tema muy intenso, con mucha energía y un mensaje positivo. Es una cuestión hacia un ser supremo de por qué nacimos donde lo hicimos, sobre por qué existe la desigualdad”, platicó el cantautor en una entrevista a Publimetro.

El tema, que saldrá en plataformas digitales el 15 de agosto, será un escalón más en la carrera del intérprete que nació en la Ciudad de México.

“Mi intención es continuar sacando más sencillos hasta llegar a 10, para así armar mi nuevo material discográfico. Ya tengo varios de esos temas, pero aún tengo tiempo para elegir cuáles serán los definitivos”, contó.

Juanjo destacó que su propósito como cantante es mandar un mensaje positivo a sus seguidores, que la gente quede impactada con sus letras y forma de hacer música.

“Quiero que mi música trascienda por un buen mensaje, que la gente de verdad la sienta, que se identifique con ella”.

La sorpresa es que viene el 🎸2do SENCILLO 🎸 el 15 de Agosto!!!! . 📷 @pallolpz_21 A post shared by JUANJO (@soyjuanjoficial) on Aug 2, 2017 at 7:37am PDT

Presentaciones

No te pierdas a Juanjo en concierto este 30 de agosto en el Corredor Salamanca, en la colonia Roma.

