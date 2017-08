Sinead O’Connor confiesa estar al borde del suicidio en un estremecedor video

Sinead O’Connor compartió un video donde abrió su corazón y confesó que ha estado a punto de suicidarse debido a las enfermedades mentales que tiene.

En un impactante video que preocupó a los fans, la cantante irlandesa habló por doce minutos sobre su situación. Con un rostro angustiado y sentada en una cama, la artista señaló:

Fue acá donde Sinead O’Connor rompió en llanto y explicó exactamente cómo se siente:

“Quiero que todos sepan lo que se siente, por eso estoy haciendo este video. La enfermedad mental, es como las drogas, no importa un carajo quién seas, y lo que es peor es el estigma, no importa quién seas. No me mantengo viva por mí. Si fuera por mí ya me habría ido derecho hacia donde mi madre, porque he caminado por esta Tierra durante dos años sola como castigo por estar mentalmente enferma y muy enojada porque nadie se haría cargo de mí, específicamente por tener tendencias suicidas“.