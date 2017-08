Netflix revela nuevos miembros de la segunda temporada de 13 Reasons Why

“Jackie”, interpretada por Kelli O’Hara, es una inteligente, cariñosa y apasionada abogada para las víctimas del bullying. Kelli O’Hara es una las principales actrices en Broadway. Su interpretación de Anna Leonowens en la aclamada por la crítica obra The King and I recientemente la galardonó en 2015 con un premio Tony en la categoría de Mejor actriz principal en un musical, junto a las nominaciones por la Liga de Drama y críticos foráneos. Recientemente se incorporó a Master of Sex como el amor perdido de Michael Sheen, completó la grabación de la próxima serie The Accidental Wolf, y puede ser vista en The Good Fight de CBS All Access. Netflix