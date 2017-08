Ansel Elgort y Eiza González revelan su playlist

¿Cómo fue que se involucraron con este proyecto?

Ansel Elgort (AE): Yo tuve una reunión con Edgar Wright en Los Angeles, y lo que fue más interesante de esa junta es que hablamos de música todo el tiempo. En ese punto yo no sabía qué era Baby Driver o de qué se trataba el guión pero solo sabía que amaba a Edgar Wright y que le gusta hablar de música y al final de esa junta me contó que tenía un guión que quería que yo revisara, especialmente porque sabe que me gusta mucho escuchar música. Así que lo leí y realmente supe que era fantástico y que lo más cool de ese guión era la música que estaba decidida desde el primer momento. Desde ese momento supe que era una película única en papel así que no podía imaginarme lo que Edgar haría al llevarla a la acción.

Eiza González (EG): Yo me integré al elenco casi al final. Pasé por un proceso arduo de casting porque realmente era un personaje que muchas mujeres querían porque solamente hay dos personajes principales femeninos en esta película y como dijo Ansel, todo el elenco era increíble, entonces todo mundo realmente estaba muy entusiasmado y fue mucho pelear por el personaje pero gracias a Dios todo funcionó y termino siendo para mí y estoy muy agradecida. Mi último casting fue con John Hamm con quien tuve que hacer un “chemistry reading” y nos fue increíble, él fue encantador y todo fluyó muy bien así que cuando llegué al set estaba mucho más tranquila.

¿Cómo fue para ti (Eiza) cuando te enteraste que ibas a besar a John Hamm, fue como “otro día en la oficina”?

AE: Yo estaba celoso (risas).

EG: El día que filmamos esa escena en la estación de gasolina fue el día de su cumpleaños. Todo mundo estaba bromeado al respecto y le decían “Feliz cumpleaños, John”. Fue divertido. Todos le decían, “te trajimos un montón de besos” y eso a mí me ponía más nerviosa pero la verdad es que John es tan encantador, es un gran compañero. Es súper bromista, siempre está haciendo chistes y gestos. Realmente te hace sentir muy cómoda. Es como si hicieras una escena con tu amigo de años y se te olvida que es John Hamm este hombre increíblemente talentoso y extremadamente atractivo porque es súper buena onda. Me sentí muy tranquila. Además porque por otro lado, lo tomo como trabajo y estamos tratando de hacer una escena increíble y de hacerla lo mejor posible , entonces nuestro enfoque está en eso.

¿Pudiste sugerir alguna canción para la película?

AE: No, como te decía, cuando recibí el guión todo en ese aspecto estaba escrito. Es algo en lo que Edgar llevaba trabajando mucho tiempo porque es una historia original y no solo es el director, sino que es el guionista y realmente creo que hizo un trabajo fantástico seleccionando las canciones. Obviamente me hubiera gustado que incluyera uno de mis temas originales en la banda sonora… (risas). Ya en serio, creo que hizo un trabajo espectacular en ese sentido y lo más increíble de este soundtrack es que es atemporal. Creo que puedes ver o escuchar esta película en 20 años y no vas a sentir que las canciones han envejecido. Todas de hecho son canciones viejas ya ahora pero son frescas y se sienten vigentes.

Su playlist