Karla Cruz y Chabelo, la verdad de su relación y la foto viral

Karla Cruz nació en la Ciudad de México, comenzó su carrera de actriz a las ocho años, pero en las últimas semanas esta joven se dio a conocer por una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. Esta es la imagen.

Seguramente ya la recordaron, después del escándalo que ocasionó esta fotografía la actriz platicó con Publimetro sobre lo que hay detrás de este momento. Cruz nos contó cómo fue que se tomó:

“Yo estaba en una cena en la cual asistió Chabelo con su esposa; y pues yo crecí con él, es un ícono en México y me recuerda cosas muy lindas de mi niñez, además de que yo participé en su programa cuando tenía cinco años; para mí fue muy emocionante verlo entrar y me tomé una foto con él, su esposa estaba a la lado. Sin embargo, fue le único momento en el que tuve contacto con él durante la noche. Pero no hay mucho más que decir, fue una foto que subí a mi Instagram con una persona que crecí y admiro mucho”

La historia después de esto ya no la sabemos, la foto se viralizó y generó decenas de memes, pero ¿cómo vivió Karla esos momentos?

“No lo puedes ignorar porque está presente, todos los familiares y amigos lo comentan, pero yo no me tomó nada personal, siempre hay comentarios buenos y malos, a veces la gente sólo se queda con el encabezado y no se enteran bien de lo que pasó”

Sin embargo, Karla está consciente de que la fotografía junto a Chabelo le dio a conocer, le ha dado fama y más gente conoce su trabajo.

“Yo feliz de que la gente que me conozca a través de mis redes sociales, el trabajo, los proyectos que estoy haciendo y en ese aspecto, la gente que no me conocía pues bienvenida, para que se entere de lo que estoy haciendo”

¿Dónde la podremos ver?

Participa en la serie de TvAzteca “Dos lagos”, la cual aún no tiene fecha de estreno, además trabajó en el cortometraje “Los parásitos del Crepúsculo” que se presentará en el Festival del cine de Berlín. También esta colaborando en telenovela “Las bellas y las bestias”

El antes de Karla Cruz

A los ocho años protagonizó de la obra de teatro “Vaselina”, en el que descubrió su interés por la actuación y por estar arriba del escenario. Continúo con su preparación artística estudiando actuación con Fernando Piernas, estuvo en el CEFAT de Tv Azteca, estudió cine con Mario Zaragoza, con Isabel Cortázar, entre otros. Su primera telenovela fue “Entre el amor y el Deseo” en 2010, seguida por “Corazón en Condominio”, y en el 2012 participó como Carmen en “Amor Cautivo”.

Ha tenido importantes participaciones en conducción como en los Europe Music Awards, en donde junto con Esteban Macías y Susana Moscatel, fue conductora, además de haber sido su primer programa en vivo. También condujo programas como “Locas por el futbol” “Conexión” y “Suena Latam”. Ha participado en series de televisión como “Un día cualquiera”, y en 2016 en la serie “Dos Lagos”, una coproducción de Fox y Tv Azteca. Lo que más la apasiona es el cine, y ha tenido la oportunidad de trabajar en películas como “Más negro que la noche” del 2014, dirigida por Henry Bedwell, “Entre sombras” de Tony Wakefield y “2×1” En cortometrajes protagonizó “Nada es gratis”, dirigido por Acán Coen, en donde compartió set con actores como Mario Zaragoza y Gerardo Taracena, seguido de “Inverso 3 y media vueltas en posición”, que participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2012, “Los silencios del sonido”, “Desde Abajo” en 2015, en donde tuvo la oportunidad de trabajar con el director Guillermo Arriaga.

