Mhoni Vidente predice III Guerra Mundial

La vidente cubana Mhoni predijo esta mañana lo que parecía un tanto alejado de la realidad:

“Se veía muy lejano el día que vivieramos una crisis de la III Guerra Mundial y #Trump vino a acercarnos a este momento. Amigos nuestra vida va a cambiar y estaremos ya en adelante con la preocupación si habrá un mañana”; escribió la reconocida vidente en su cuenta de Facebook.

Y es que este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que todo está listo para una respuesta militar contra Corea del Norte si lleva adelante su amenaza de atacar la Isla de Guam.

Trump escribió un mensaje en Twitter para pedir al líder norcoreano Kim Jong-un que cambie de actitud. La nueva escalada de tensiones entre ambos países ya ha provocado muestras de preocupación de la canciller alemana, Angela Merkel, y de Rusia.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017