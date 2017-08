Exvocalista de Arrolladora Banda Limón se lanza como solista

El exvocalista de la Arrolladora Banda Limón, Jorge Medina, rechazó que sea tarde para lanzarse como solista y afirmó que “a cualquier edad se puede hacer un éxito, así que esto no es un impedimento”, aunque reconoció que ahora es diferente y ha aprendido de sus errores.

“En este momento me siento excelente en salud y en condición física. Prácticamente descansé un año al no estar actuando con Arrolladora y en ese tiempo me fortalecí, siento que me quiero comer al mundo y cumplir con mis metas”, manifestó el cantante a quien se le vio sereno y con actitud ecuánime.

Ayer lunes en Hollywood y debajo de la legendaria torre de Capitol Records, Medina reapareció ante la prensa después de un año de ausencia y en donde ante la incertidumbre de regresar con la banda terminó por optar por el camino de solista.

Medina fue vocalista de la Arrolladora por dos décadas, en las que además de lograr cinco mil 500 conciertos, grabó 22 álbumes, 300 canciones y de estas logró que 80 se ubicaran en los primeros lugares”, enumeró él mismo sobre su participación en la agrupación sinaloense.

Sobre comentarios que hizo hace unos días el cantante sinaloense “El Coyote” de que ya no tiene edad para ser solista, Medina replicó que “si la edad fuera un impedimento don Vicente Fernández no hubiera cantado por tantos años y él es el mejor ejemplo de todos”.

Jorge Medina también aseguró que dejó atrás los escándalos y que aprendió de ellos. Estando en la banda fue demandado por subirle la falda a una admiradora, causó escándalo por mostrarse desnudo y se le vio acompañado de una presunta amante, entre varios sucesos.

“Todo eso ya quedó atrás”, dijo aunque aclaró que “uno es tan mañoso en este medio que cuando hago una maldad nunca se van a dar cuenta. Soy experto en hacer ese tipo de cosas pero no necesito vender un nuevo escándalo más”, indicó.

“Esto porque aprendí la lección que no es el artista el que sufre porque es el que está preparado para esos escenarios. Los que más sufren son tu familia y tus seres queridos, así que he decidido cuidar más eso para no dañar a quienes más quiero”, prometió.

El cantante compartió que la decisión de convertirse en solista se dio en una reunión con amigos de la música en Sinaloa. “Nos reunimos los amigos, entre ellos Chuy Lizárraga y después de varias reflexiones y hasta que me hicieron la técnica del espejo, entendí que debía asumir mi reto como solista”.

“Este último año no fue un retiro, pasaron muchas cosas por mi cabeza porque pasé 20 años entregado a un proyecto en el que se sacrificó mucho para que ese proyecto creciera, a nivel personal creo que yo sacrifiqué muchas cosas”, explicó.

“Llegó un momento en el que como todo en la vida habría que hacer un receso en encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional, a veces es difícil y a veces nadie lo intenta porque ser cantante es algo maravilloso”, anotó.

Expresó que en los próximos días terminará de grabar el que será su primer producción musical que se titula “Me tengo que ir”, tema que le compuso Horacio Palencia.

“Ya actué con mi banda compuesta por sinaloenses y de otros estados mexicanos pero cuando me han preguntado que si suena a la Arrolladora a muchos les he dicho que suena mejor”, consideró.

“Soy una persona diferente, sí soy un Jorge diferente, pero creo el tiempo lo irá demostrando si trabajo conmigo y puedo hacer las cosas mejor, creo que puedo ser un mejor producto”, subrayó.

“Se me ha hecho una fama de que soy inquieto, travieso o me han dicho ‘Jorge es una cabra loca’, entonces quizá sí, pero estamos tratando de tenerla ahí bien controlada”, jugueteó el artista.

“Me siento súper feliz y contento por mi decisión de convertirme en solista y me siento muy halagado por la forma como me ha recibido la gente”, apuntó tras asegurar que la decisión al final fue tomada con su familia.

Medina dijo que como aún es socio de la Arrolladora en sus conciertos seguirá cantando los grandes éxitos de esta agrupación y que fueron interpretados por él mismo. “No hay problema, los dos podremos seguir usando los temas y ya será decisión del público a quién quieren ir a ver”, concluyó.