Cartelera con los estrenos de películas en este fin de semana

Annabelle 2: la creación

Terror. Secuela de Annabelle, a su vez un spin off de Expediente Warren: The Conjuring.

La nueva historia se centrará en un fabricante de muñecas y su esposa (Otto), cuya hija muere trágicamente.

Veinte años después deciden abrir su hogar a una monja (Sigman) y varias niñas que se han visto obligadas a dejar un orfanato que ha cerrado sus puertas.

Pero cuando una de las creaciones del fabricante de muñecas, Annabelle, pone su mirada en los niños, una tormenta de terror se desata en la casa.

Locos por las nueces 2

Animación. Surly y sus amigos deben parar al alcalde de Oakton City que quiere demoler su hogar para hacer un parque de atracciones.

Siguiendo con los eventos de la primera película, Surly y sus amigos deben detener al alcade de Oakton City para que no destruya su hogar para construir un parque de diversiones.

Mujer en llamas

Thriller. Un inocente día en el parque de atracciones se convierte en tragedia cuando Karla (Halle Berry) observa cómo dos extraños arrastran a su hijo de seis años, Frankie (Sage Correa), dentro de un coche y arrancan.

Sin un número de matrícula ni teléfono móvil desde el que llamar a la policía, Karla deberá encontrar al pequeño por su cuenta.

En una persecución a toda velocidad y con el indicador de combustible peligrosamente cercano a la reserva.

Karla tendrá que tomar duras decisiones si quiere volver a ver a su hijo.

Obsesión

Thriller. Tara se siente atraída por Patrick al que acaba de conocer.

Cuando se da cuenta de que se ha precipitado y quiere poner fin a la relación, él no lo acepta. Un mujeriego, acostumbrado a quedar bien con las chicas, no puede aceptar que la mujer que sedujo no esté interesada en él.

A continuación, comienza a perseguir a la joven en todos los sentidos, desarrollando un comportamiento enfermizo y perturbador.

El cielo esperará

Drama. Sonia, de 17 años, ha estado a punto de cometer un error irreparable para garantizar a su familia una vida agradable.

Melanie, de 16 años, vive con su madre, le gusta la escuela y sus compañeras, toca el violonchelo y quiere cambiar el mundo.

Aquí sigo

Documental. Un viaje íntimo alrededor del mundo para descubrir cómo se percibe la existencia cuando se rebasan los noventa años de vida.

Personajes ordinarios que han estado cerca de nosotros sin dejar de amar, sufrir, disfrutar y cantar por casi 100 años crean una sinfonía a la vida para demostrar que siguen adelante sin rendirse, diciéndole al mundo y a sí mismos aquí sigo.

Kubrick: Cara de Guerra 2D

Un elenco estupendo forma parte de esta brillante película de Stanley Kubrick sobre la Guerra de Vietnam y el proceso de deshumanización que vuelve a las personas en asesinos entrenados.

Joker, Animal Mother, Gomer, Eightball, Cowboy; y otros, son lanzados al infierno del campamento de entrenamiento de reclutas del Ejército.

La acción es salvaje, la historia no perdona nada y el diálogo está salpicado de humor negro.

Cara de Guerra nos lleva de los rigores del entrenamiento a la pesadilla del combate en la ciudad de Hue, anotándose un éxito cinematográfico.