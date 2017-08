La Caravana del Rock and Roll promete cuatro horas de rock

“Estamos vivos, vigentes y cantando”, fue la expresión generalizada de quienes participarán en “La Caravana del Rock and Roll” del 25 al 27 de agosto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitters interpretarán durante unas cuatro horas, por separado, lo más sobresaliente de su repertorio.

Es probable que se hagan algunos duetos o tríos, pero será una sorpresa para el público que asista a alguna de esas noches al llamado Coloso de Reforma.

“Si cantamos a dueto nosotros seremos los más sorprendidos, pero vamos a ver”, expresó César Costa, mientras Enrique Guzmán dijo: “quiero cantar ‘Papeles’, con Palito Ortega”.

De pronto alguien preguntó por qué no cantar “Acompáñame”, con Angélica María, y ella respondió: “él no quiere”, al tiempo que Guzmán externó: “ella no quiere. Sí cantaremos juntos, pero esa no, me regaña”.

Enrique Guzmán popularizó ese tema al lado de la fallecida cantante española Rocío Dúrcal. Incluso, el cantante reveló que su hija Alejandra Guzmán asistirá como público y quizá la invite a subir al escenario.

A diferencia de otras ocasiones, Alberto Vázquez no estará presente debido a otros compromisos, y los productores invitaron al argentino Palito Ortega a fin de continuar innovando el concepto.

Respecto a la ausencia de Vázquez, su eterno “rival”, Enrique Guzmán, dijo: “Alberto Vázquez y yo caminamos por distintos caminos, él por su lado y yo por el mío. (Los caminos) no son parecidos, yo tengo éxito y él no. Ahorita que no está puedo decir que lo vamos a extrañar”.

“Desgraciadamente no podemos contar con él. Alberto es una voz extraordinaria y es parte de este movimiento, pero La Caravana somos los que estamos aquí”, añadió César Costa.

Angélica María, quien presumió que está consentida y apapachada por ser la única mujer en el reparto, hizo énfasis que todos tuvieron la suerte de iniciar el rock and roll en México, por lo que se sienten privilegiados.

“Fuimos parte de un movimiento en toda Latinoamérica. Tuvimos suerte de estar en el preciso instante en que se inició el rock and roll y que repercutió en todo el mundo. Después de 60 años y 10 mil años más seguimos activos y produciendo. Estar vivos es más que suficiente para esta celebración”, refirió Costa.

A la llamada “Novia de México” le da una alegría inmensa que los niños canten sus canciones o las de sus compañeros. “Es increíble que se las sepan, de cómo ha trascendido el amor y nuestra música de los abuelos o los padres a sus hijos”.

En ese sentido, César Costa consideró que no existe otro género que haya causado tal impacto como el rock and roll, lo que atribuyó a que por primera vez los adolescentes de la época tomaron posesión de su propia identidad.

“El rock and roll no es un ritmo, es una forma de vivir. La gente rebelde, joven, la que quiere protestar, lo toma como arma y con él agrede a quien lo ofende, le estorba o no le gusta. Gracias a la música todos estamos vivos”, agregó Enrique Guzmán.

Los integrantes de “La Caravana del Rock And Roll” descartaron que por el momento vayan a realizar un “show” en apoyo económico al cantante José José, quien padece cáncer páncreas y está en tratamiento.

También descartaron que rindan un homenaje a Juan Gabriel en ocasión de su primer aniversario luctuoso. No obstante, sí lo van a recordar porque en su repertorio varios de ellos tienen temas del fallecido compositor michoacano.

El productor Sergio Gabriel informó que además de los conciertos en el Auditorio Nacional “La Caravana del Rock and Roll” se presentará el 1 de septiembre en Morelia y al día siguiente en la Arena Monterrey.

A la conferencia de prensa no asistieron Palito Ortega ni Roberto Jordán debido a que se encuentran en Argentina y Europa, respectivamente.

“La Caravana del Rock and Roll” es una producción de Isaac Pelayo, Sergio Gabriel y Alejandro Gou.

