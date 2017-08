Locatarios afectados por rodaje de Godzilla recibirán compensación económica

Locatarios de la Plaza de Santo Domingo, en su mayoría impresores, manifestaron que el equipo de producción de la película “Godzilla”, que bajo la dirección de Michael Dougherty filmará del 20 al 22 de agosto próximo en el Centro Histórico de esta capital, se acercó a ellos para ofrecerles una compensación económica por los días que tendrán que cerrar sus negocios.

Sin embargo, reconocieron que tendrán algunas pérdidas económicas, ya que el monto que les darán no es equiparable con lo que podrían ganar si estuvieran sus negocios abiertos.

Julio Hernández, quien se dedica a la venta de invitaciones para fiestas de XV Años, bodas, bautizos, etcétera, expuso que no está de acuerdo con que tengan que cerrar sus negocios, pero reconoció que los productores se acercaron a los dueños de los locales para acordar un pago por las pérdidas económicas.

“Vinieron hace como tres semanas, muy buena onda, y hablaron con los dueños. A nosotros que somos los chalanes nos darán 500 pesos por día y a los dueños creo que dos mil 500 pesos, no sé muy bien. Lo bueno es que si nos van a pagar y no perderemos mucho”, compartió el joven de 28 años, quien aseguró que las imprentas, en su mayoría, trabajan los siete días de la semana.

Hernández mencionó que cuando los representantes de la producción se acercaron a ellos, él les preguntó si podía trabajar de extra, pero le dijeron que ya tenían a los contratados. “Me quedé con las ganas pero no importa, ya vendrá otra película”, apuntó.

Por su parte, María Evangelina Pérez, también locataria de una de las más de 40 imprentas situadas en la Plaza de Santo Domingo, indicó que no todos los dueños están de acuerdo con cerrar sus negocios, “porque no nos pagarán lo que podríamos ganar los dos días que no trabajaremos”.

Aseguró que pese a esta situación, ella está muy emocionada e irá a ver la película al cine, acompañada de sus tres nietos pequeños con quienes vio la primera parte. “Sé que falta mucho pero no importa, yo la iré a ver porque sí me gustó la primera”, anotó.

Por otro lado, los encargados de algunos de los negocios dedicados a venta de joyería, trajes y vestidos de noche no quisieron compartir cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron con el equipo de producción, ya que se reservan la información por cuestiones de seguridad.

De acuerdo con los productores de esta cinta que es dirigida por Michael Dougherty, será el próximo 20 de agosto cuando comience el rodaje, sin embargo será el sábado 19 cuando inicie el cierre vehicular en la calle Academia, desde Guatemala hasta Soledad, y Moneda, desde Correo Mayor hasta Jesús María.

Durante un recorrido de Notimex por el perímetro elegido para el rodaje, se observó que los negocios continúan con su rutina diaria y la afluencia vehicular es constante.

La filmación en el Centro Histórico no sólo ha causado interés tanto por parte de la población y los comerciantes, sino también de turistas nacionales y extranjeros.

Como el de un grupo de jóvenes colombianos, que lleva apenas dos días en la Ciudad de México y decidió visitar la Plaza de Santo Domingo, “porque anoche en las noticias vimos que filmarían aquí una parte de la película ´Godzilla´”.

Katherin Gutiérrez, licenciada en Administración de Empresas, agregó que les parecía interesante y emocionante aprovechar su visita a la capital para ver la arquitectura real de la plaza y así poderla ubicar cuando vean la película, cuyo estreno está programado para el primer trimestre de 2019.

Por otro lado, Margarita Altamirano y su hija Lourdes, quien está por celebrar sus 15 años, aprovecharon que tenían que ir a recoger las invitaciones del festejo y posaron para la “selfie” que su hija compartirá en sus redes sociales: “Aquí, con mi mamá, antes de la grabación de ´Godzilla´”, se leía en el “post” de su Facebook.

“Ayer vimos en la televisión que harán una parte de la película ´Godzilla´ aquí y como dijeron que cerrarían algunos días, le dije a mi esposo que teníamos que venir por las invitaciones”, compartió un tanto risueña Doña Margarita.

Hasta el momento, la producción ha informado que los protagonistas del filme serán Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins y Kyle Chandler.