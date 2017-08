Por primera vez, Chris Brown revela detalles de día que golpeó a Rihanna

La noche de los Grammy 2009, la relación de noviazgo entre Rihanna y Chris Brown superó todos los límites de violencia, debido a que llegaron a los golpes. Esa velada la cantante fue golpeada brutalmente por el rapero dentro de un automóvil.

Y ocho años después Brown rompió el silencio y ha dado su versión, momento al cual describió como el “peor de su existencia”. Según contó el rapero la discusión con Rihanna comenzó después de que él admitiera que había mantenido una relación sexual en con una conocida, lo que provocó que a cantante reaccionara de forma violenta.

“Recuerdo que ella intentó golpearme, pero solo golpearme, y de repente yo le pegué de verdad. Con el puño cerrado. Le pegué un puñetazo en la cara y le partí el labio. Cuando lo vi me quedé en estado de shock, no podía creerme que le hubiese hecho algo así. Entonces ella empezó a escupirme a la cara, escupía sangre, y eso me enfureció aún más. Estábamos teniendo una pelea de verdad en un coche, íbamos conduciendo. Ella intentó tomar mi teléfono, pero yo no estaba dispuesto a dárselo para que lo tirara por la ventana”, contó el cantante en el documental sobre su vida, ‘Chris Brown: Welcome To My Life’.