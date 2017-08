Stan Lee envía cálido mensaje a protagonista de Black Panter

La leyenda de los cómics, Stan Lee, compartió una imagen junto al protagonista del filme de superhéroes, Black Panter, Chadwick Boseman.

A través de su cuenta en Twitter, el escritor y editor envió un tierno mensaje al intérprete de “T’Challa”:

In 1966 we brought Black Panther to the pages of Marvel… Now this talented young man brings him to the silver screen! You have my respect! pic.twitter.com/zN2CTd9zrN

