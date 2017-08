The Iron Maidens regresan más rudas y sexys

Su trayectoria ha sido reconocida por grandes músicos.

Al principio de su carrera, The Iron Maidens tuvieron que luchar por demostrar que eran mujeres, músicos y que sabían tocar metal.

En charla con la vocalista de la agrupación estadounidense, Kirsten Rosenberg, hace un recuento positivo de The Iron Maidens, a su regreso a México y que las llevará a varias ciudades del país.

¿Qué balance hacen de su carrera?

— Realmente ha sido todo bueno. La banda ha sido increíblemente afortunada, a pesar de que hacemos homenaje a Iron Maiden, la banda tiene su particular estilo.

Hemos crecido en popularidad, y tocamos el estilo de música que realmente nos gusta, teniendo a una legendaria banda que nos provee de ella, y parece ser que también le gusta al publico (risas).

Claro que hay experiencias difíciles, ésto es una relación muy parecida a un matrimonio, y aunque yo no he estado desde el inicio con la banda, mi experiencia con ella ha sido increíblemente positiva.

¿Siguen siendo las fans número uno de Iron Maiden?

— ¿Sabes? Ha sido para nosotras, la cosa más natural del mundo, porque somos sus fans, amamos su música, y nos adentramos en ella.

Es un gran placer y a la vez un gran honor poder interpretar su música, pero al mismo tiempo realmente nos divertimos en el escenario.

¿Ha sido difícil ganar respeto como músicos?

— Cada una de nosotras, las integrantes de la banda, somos músicos realmente talentosas.

Cada una de nosotras tenemos proyectos alternos. Wanda toca en una orquesta, Linda toca en una muy exitosa banda de blues, otras de las chicas tienen sus propias bandas (…), somos en verdad gente de música.

Nos gusta vernos bonitas en el escenario, lo cual no creo que tenga nada de malo, pero también respetamos mucho el concepto original.

Respetamos las interpretación de las canciones, y Eddy sale al escenario, tratamos de brindar la clase de experiencia en un concierto, que Iron Maiden daría.

¿Les gusta jugar arriba del escenario, es decir combinar su sensualidad con lo “duro” del metal?

— Es algo que se da naturalmente, no es algo que pretendamos o busquemos.

Nosotras interpretamos la música, la disfrutamos, justo como un hombre lo haría.

Y bueno, nos gusta mucho como nos vemos… ¡claro!

Como mujeres, ¿cuál ha sido la batalla más fuerte dentro de la música?

— Honestamente, yo no he experimentado ese tipo de dificultadas, en verdad… tal vez sea cuestión de que me ha tocado estar en la banda en los buenos tiempos.

Tal vez si hubiera estado hacia mediados de los noventas, hubiera sido más difícil, ya que no era algo común que las mujeres tocaran heavy metal.

Claro que aún hay gente que se muestra curiosa de ver lo que hacemos por ser mujeres, pero siempre son muy respetuosos.

Incluso cuando hay gente en el publico que se pasa de copas, sólo llegan a ser graciosos, pero nunca irrespetuosos.

¿Qué tan fan son de la banda inglesa?

— ¡Oh Dios, mucho! ¡Muchísimo!, es la mejor banda del mundo. Los admiramos como músicos, como compositores, gente increíblemente talentosa.

Han dado al mundo su música al mundo, además, gracias a esa música hemos podido viajar y conocer el mundo.

En verdad amo a Iron Maiden. Hablamos de gente talentosa, sensible, creativa, artistas en el amplio sentido. En verdad en verdad, amamos a Iron Maiden, muchísimo.

Emprenden una nueva gira por México, ¿qué es lo que escucharemos en los conciertos?

— Pueden esperar escuchar los grande éxitos, y también escucharán material de catálogo.

Pueden esperar algunas apariciones de Eddy en el escenario, así como de otros monstruos en el escenario, mucho de el toque que imprime Iron Maiden en cada concierto.

En verdad es algo por lo que nos esforzamos en obtener; además de mucha energía en el escenario.

Al saber que regresan a México, ¿qué es lo primero que piensan?

— Mi primer pensamiento fue… ¡Yeah!, que emocionante!

Sabemos que en Latinoamérica aman a Iron Maiden, y en verdad los latinoamericanos son maravillosos.

Además no hemos estado en México por un año, y en verdad es lindo volver.

Gira por México

Tijuana. 16 de agosto, The Black Box.

Guadalajara. 17 de agosto, C3 Stage.

Monterrey. 18 de agosto, Café Iguana.

Ciudad de Méxcio. 19 de agosto, Pasagüero.

Historia

16 años tiene The Iron Maidens con Kirsten Rosenberg, voz; Linda McDonald, batería; Nita Strauss, guitarra; Courtney Cox: guitarra y Wanda Ortiz, bajo