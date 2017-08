Bonnie Tyler cantará “Total Eclipse of the Heart" durante el eclipse

Algunas partes del mundo se preparan para un eclipse solar total este 21 de agosto, el primero visible para Estados Unidos en casi un siglo y sí, claro que Bonnie Tyler va a cantar “Total Eclipse of the Heart” literalmente durante el eclipse. En un barco. Con Joe Jonas en su banda de respaldo. Supera eso.

El único inconveniente es que el eclipse durará poco menos de tres minutos, que es considerablemente menos tiempo del que dura la canción.

No mucha gente (y menos de cierta edad para abajo), está familiarizada con el nombre de Jim Steinman, pero es un genio musical cuya influencia no debe ser menoscabada. Jim probablemente sea el músico que mejor aprovechó la teatralidad y grandilocuencia inherentes al rock de estadio de los años 70 y 80, creando poemas líricos del pop como “Making Love Out of Nothing at All” de Air Supply o “Read ‘Em and Weep” de Barry Manilow.

Pero más importantes, la inmortal “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” de Meat Loaf, el mejor tema que sacó Celine Dion en “It’s All Coming Back to Me Now” y, su opus magnum, “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler: siete minutos de puro melodrama contagioso como influenza estacional. Además, esa rolita es Twilight veinte años antes.

