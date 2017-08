Bárbara Mori, Chabelo y Eugenio Derbez forman 'El complot Mongol'

Una gran sorpresa para el cine mexicano será disfrutar el regreso a la pantalla pero grande al ídolo de los niños Xavier López “Chabelo” ahora como un jefe de la policía de tránsito junto a Eugenio Derbez, Barbara Mori, Damián Alcazar, Moisés Arizmendi, Roberto Sosa, Gustavo Sánchez Parra y Hugo Stiglitz en la película “El complot Mongol”.

“Es un personaje en calidad de lo que siempre he pretendido hacer toda mi vida como actor y es un jefe de la policía de tránsito, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo”, dijo Chabelo en una charla en el Club de Periodistas donde el elenco hizo una pausa en su séptimo día de filmación.

Dejó claro que nunca se va a despegar de su mítico personaje que le dio fama y al que la gente está acostumbrado, pero también puede hacer otros personajes porque para eso estudió. “Sería ingrato de mi parte por el cariño que le tengo a mí personaje”, detalló el actor quien dentro de su carrera cinematográfica esta sería su tercera película después de terminar su programa de televisión.

Eugenio Derbez elogió a Chabelo al considerarlo su maestro en la televisión.

“Para mí Xavier fue mi maestro, empecé mi carrera a su lado y de verdad lo que aprendí de él marcó mi carrera”, dijo el comediante y ahora actor de Hollywood.

Abundó que después de verlo ensayar durante 30 años en su programa “En Familia con Chabelo” y verlo ahora en el set como si el tiempo no hubiera pasado es un privilegio. “Fue una delicia y gusto cuando entró a maquillaje le di un fuerte abrazo porque le tengo mucho cariño”.

En el caso de Bárbara Mori, mencionó estar contenta por hacer un personaje nuevo para ella, además de estar aprendiendo de grandes del cine.

“Martita es una china que creció en el barrio chino de México, quedó huérfana y su realidad que vive hoy es bastante solitaria y fuerte, es el personaje más bélico que he hecho hasta ahórita pero estoy muy feliz”, señaló la uruguaya quien recientemente estuvo en cartelera con “Treintena, soltera y fantástica”.

Al preguntarle por qué ha estado alejada de la televisión durante varios años fue por sentirse estancada.

“Quería hacer cosas diferentes y el cine tiene el tiempo de preparar mis personajes y en la tele no como va, aunqu agradezco lo que me dio pero me sentí estancada como actriz y ahorita los contenidos no me llaman la atención”, dijo la ojiverde.

La película que será estrenada para abril o mayo de 2018 es una adaptación de la novela homónima de Rafael Bernal y retrata los años sesenta durante la Guerra Fría donde la URSS intenta asesinar al presidente de Estados Unidos en su visita a México y un político mexicano (Derbez) le encarga la investigación a Filiberto García (Damián) un policía judicial que investiga los hechos.