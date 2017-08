Mariana Torres dejó atrás el pudor para interpretar a la “Leona Dormida”

Encarnar al ícono de la música mexicana Lupita D’Alessio no fue trabajo fácil para la actriz Mariana Torres, mucho menos cuando la intérprete de clásicos como Mudanzas y Acaríciame padecía una fuerte adicción a las drogas y los hombres.

“Desde el primer día que llegué al foro me tocaron escenas de cama, fue muy intenso porque la señora Lupita no era nada pudorosa, así que de inmediato tuve que quitarme la ropa; fue un poco incómodo porque apenas y conocía al otro actor” contó Torres, quien encarna a La Leona Dormida en la serie Hoy Voy a Cambiar, que se estrena este domingo.

La joven actriz confesó que el proceso de preparación fue muy complicado, pues debía adoptar el temperamento explosivo y la gran presencia en el escenario de la cantante.

“Tenía que convencer a todos de que era Lupita. Primero empecé tratando de imitarla, en los musicales, en su vida, hasta que después entendí que no, porque no soy imitadora, no la iba a imitar porque no me iba a salir bien. Entonces era ser su esencia, ser Lupita D’Alessio, no tenía que ser como tenía que ser Lupita”, dijo la actriz.

El estrés y trabajo fue tan perfecto, que incluso Mariana sufrió hace unos meses de insomnio, ansiedad y hasta taquicardia; la actriz sufrió y se alejó de sus amigos y familia.

Y siguió: “No nada más se trata de cantar, la señora tiene un temperamento muy explosivo, colérico e impulsivo, hasta mi familia me desconoce porque jamás pensaron que yo podía transmitir eso; estaba acostumbrada a las telenovelas rosas”.

La protagonista de esta bioserie destacó que la historia de Lupita es una lección de vida para cualquiera, porque a pesar de ser una mujer con severos conflictos emocionales, nunca dejó atrás su buen corazón.

“Ella es una mujer muy agradecida y generosa, nunca le importó la fama o el dinero. Todo lo compartía y siempre ayudaba a todos”, cuenta Mariana. “La gente la quiere mucho, a pesar de que tiene momentos y arranques, es muy querida porque es muy transparente”.

La serie se estrena este domingo 20 de agosto por Las Estrellas y cuenta con 21 capítulos.