Silvestre Dangond pone a bailar con su vallenato a la capital mexicana

Con su ritmo y energía, el cantante colombiano Silvestre Dangond armó una fiesta en la capital mexicana, donde hizo sonar sus éxitos, así como el contenido de su más reciente producción discográfica “Gente valiente”, ante más de cuatro mil personas.

Acompañado de tres coristas y nueve instrumentistas, el músico puso a bailar a todo el mundo, dentro del Pepsi Center WTC, lugar en el que se vivió un recital en el que prevaleció la alegría y una montaña rusa de emociones.

El vallenato del anfitrión dejó satisfechos a sus seguidores, durante ésta que fue su primera presentación en la Ciudad de México, en el que se mostró coqueto, interactivo con sus seguidores y muy agradecido.

“Brindo por la que se fue, por lo que está y por la que viene”, dijo el vocalista, quien empezó la reunión con “Por un beso de tu boca”, “Un amor verdadero” y “Cantinero”, con los que los melómanos empezaron a sacarle brillo a la pista.

Enseguida saludó con un “buenas noches, ¿cómo están?”, teniendo como respuesta muchos alaridos y manos en el aire, mientras que las pantallas colocadas en la plataforma se prendían de todos los colores.

“Aquí vino la gente a divertirse, un abrazo a los hombres y un besito a las mujeres”, comentó antes de “Me gusta”, quien conquistó con su carisma.

Durante el espectáculo resaltó que lleva más de 15 años de carrera y por primera vez tuvo el honor de venir a este destino, así que estuvo dispuesto a entregarse por completo.

“Yo no tengo libreto, no sé qué va a pasar, la gente está acostumbrada a los ‘shows’ americanos, pero conmigo no va; el tiempo siempre es el que da la razón, escucho la voz de Dios y de mi corazón”, comentó.

Con la misma energía transcurrió esta cita, con la música de “Dile”, “Niégame tres veces”, “Cómo lo hizo”, “Lo ajeno se respeta”, “Loco paranoico” y “Que no se enteren”.

“Gracias por estar aquí y compañarme, lo más importante es que vengan a pasársela bien, ¡viva México!”, indicó quien en el último bloque se puso un sombrero de charro y en pantallas se mostró la Bandera de este país.

Una de las sorpresas fue cuando invitó a subirse a una admiradora, quien lo abrazó. “Yo aprendí a valorar a mis fans de una manera diferente, que Dios los bendiga, me despido con todo el dolor de mi alma, me han regalado una bonita noche, gracias”, concluyó.