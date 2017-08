David F. Sandberg, un cazador del terror

David F. Sandberg ha realizado gran número de cortometrajes, y sólo ha dirigido dos películas, ambas bajo el género del terror.

Las historias oscuras, misteriosas y llenas de sobresaltos son el estilo del joven director sueco como han sido Cuando las luces se apagan y Annabelle 2: La Creación.

Además, entrará al Universo DC con la cinta Shazam, un reto importante para su carrera.

En entrevista para hablar del estreno de la segunda parte de Annabelle, el cineasta confesó algunos detalles peculiares de la cinta de miedo y adelantó algo de sus próximos proyectos.

¿Cómo abordaste el rodaje de Annabelle?

— Mi enfoque no fue tan diferente de cómo Lotta Losten (esposa) y yo hicimos nuestros cortos en Suecia. Siempre hemos dejado que el lugar inspire nuestra narración.

Esta vez tuve un fantástico set diseñado por Jennifer Spence que fue realmente inspirador.

Es un poco cliché, pero quería que la casa de la película se sintiera como un personaje importante. Es una especie de purgatorio para los personajes, porque están atrapados allí.

¿Qué fue en el diseño de la casa?

— En las primeras escenas, queríamos que la casa se sintiera como un lugar reconfortante y feliz. Incluso añadimos hojas digitales al exterior del árbol para que pareciera más rústico y acogedor.

Pero después de que una tragedia golpea al señor y la señora Mullins – los personajes interpretados por Anthony LaPaglia y Mirando Otto – quería que la casa se sintiera como si la hubieran dejado.

Ahora, los árboles están desnudos y con aspecto de miedo; en su entorno desértico, la casa se siente casi infernal. Es súper caliente, polvorienta y no hay más vida… está muerta.

¿Es cierto que pediste bendecir la muñeca?

— ¿Cómo te enteraste? (risas). Los protagonistas tenían tanto miedo, en especial Stephanie Sigman, que solicité la presencia de un sacerdote para bendecir el set de filmación; ella en especial me pidió que le echaran agua bendita a la muñeca.

Yo no creo en lo sobrenatural y esas cosas, pero lo hice para que estuvieran tranquilos todos.

¿Fue divertido para ti crear suspenso y tensión?

— Quiero mantener a la audiencia adivinando lo que hay detrás de su máscara durante el mayor tiempo posible.

Pasamos mucho tiempo en el diseño de la máscara. Los primeros diseños que miramos tenían muchas cicatrices, pero eso era algo que el público esperaría ver.

Quería esconder heridas que nunca habían sanado porque eran de naturaleza demoníaca.

El diseño de la muñeca Annabelle se estableció en la primera película. Pero con éste, se llega a explorar su viaje a través de diferentes etapas. ¿Cómo trabajaste en el diseño?

— La versión “no poseída” de Annabelle parece un objeto inanimado. Cuando está poseída, sus ojos se vuelven muy reales.

Nuestra casa de efectos de maquillaje ADI es muy buena en eso; cuando esta muñeca te mira, se siente como si hubiera algo detrás de esos ojos.

Es más que un objeto inanimado. Miranda Otto había dicho que no quería estar en el set con Annabelle porque sentía que la muñeca la estaba mirando.

¿Cómo reaccionaron los actores más jóvenes?

— Creo que estaban bien con Annabelle, a pesar de que admitieron que era espeluznante.

¿Cómo se comunicó con las jóvenes que retratan a los huérfanos que viven en la casa de los Mullins?

— Hay algunas cosas atemorizantes ya veces perturbadoras sucediendo a su alrededor en la historia. Fueron todos tan profesionales que nunca fue un problema para ellos actuar en las escenas pesadas o de miedo.

La partitura agrega mucho a la película. ¿Es esta tu primera vez trabajando con una orquesta completa?

— Sí, y fue una gran experiencia. Añade mucho a los momentos de miedo, y tuvimos una sesión separada con la orquesta de cuerdas, donde les hicimos explorar sonidos extraños con violines y violonchelos.

¿Qué esperas que experimente la audiencia al ver a Annabelle?

— La mejor parte de estar en un teatro con una audiencia que mira la película es la serie de tres emociones que expresan: anticipación, cuando están susurrando, “¿Esta cosa viene?” o “¡No, no vayas a esa habitación!”; finalmente, cuando se ríen de alivio el uno al otro por saltar y gritar… entonces eso es lo que estoy esperando.

Entra a DC

La noticia de que David F. Sandberg fue elegido como director de Shazam!, cuyo estreno está previsto para 2019, es algo nuevo para el cineasta.

“Para ser honesto, no era un superhéroe con el que he crecido, no había mucho Shazam por Suecia. Creo que lo que estoy haciendo es algo bueno, es más aprendizaje”.

