Retrasan grabaciones de la última temporada de Game of Thrones

Se reanudarán las grabaciones de Game of Thrones en octubre. La noticia fue revelada por Nikolaj Coster-Waldau en una entrevista con Collider.

Es la primera vez en toda la serie que el rodaje inicia hasta octubre. Típicamente el rodaje arranca a mediados del verano y termina hasta el final del año. La temporada 7 fue una excepción, filmando sus siete episodios de septiembre a febrero y luego estrenando en HBO este verano en vez de en primavera (la primera vez que ocurrió durante la historia de la serie).

La temporada 8 consistirá de seis episodios. Han habido rumores de que los episodios podrían tener una mayor duración, pero eso no ha sido confirmado por HBO ni por los productores del programa. Pero tanto la temporada 6 y 7 establecen nuevos récords de “episodios más largos” (el próximo final de la temporada 7 es de más de 80 minutos), por lo que es posible que al menos, con el episodio en la temporada final, suceda lo mismo.

Y mientras que la temporada final será la más corto en términos de número de episodios, también es una apuesta segura que la producción pasará el mismo tiempo filmando la última temporada -si no es que más- ya que los productores siguen tratando de superarse a sí mismos en términos de una producción épica del espectáculo y una calidad de producción que sea mejor cada año.

De acuerdo con información de Entertainment Weekly es probable que la temporada 8 no salga al aire en 2019, aunque aún no se ha anunciado ninguna fecha. Coster-Waldau señaló que el elenco aún no ha recibido sus guiones de la temporada final. Una vez que lo hacen y comienza la filmación, la gran pregunta que queda es si la producción será capaz de proteger el último de sus secretos de la historia.