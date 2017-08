Sitio porno quiere producir la nueva temporada de Sense8

Hulu y Amazon se han ofrecido ya como una opción para continuar con la historia que Netflix canceló a principios de este año. A la lista se suma xHamster, el sitio se ha ofrecido para producir la tercera temporada de Sense8, debido a la fiel base de fans con la que cuenta la serie producida por Lilly y Lana Wachowski.

En una carta abierta dirigida a las hermanas Wachowski, el vicepresidente de xHamster ofrece los argumentos que hacen de su portal como una opción viable.

“Hemos leído recientemente que están trabajando en una tercera temporada de Sense8 a pesar de que Netflix no tiene planes de renovar la serie”, escribió el vicepresidente de xHamster, Alex Hawkins. “Sabemos que no es convencional, pero queremos traerlo de vuelta en xHamster. No estamos hablando de una parodia, o algo menos, sino un renacimiento real de la serie “.

Y apoya su oferta en la cantidad de visitas que tiene el portal, más que el mismo ESPN, argumenta Hawkins y ofrece dedicar todos los recursos del portal en la serie, y no dividirlos entre otros proyectos, como sucedía con Netflix.

“También tenemos la disposición”, continuó. “Sabemos que una serie sobre la diversidad sexual es una venta difícil para una cadena grande como Netflix. Nosotros no tenemos tales limitaciones, y también entendemos implícitamente la interconexión de las sexualidades a través de las fronteras. En resumen, somos un nosotros”.

Y sabiendo que una página porno quizá no sea un lugar muy apto para esto, agregó que lo mismo se pensaba hace unos años sobre Netflix produciendo contenido propio . “Pensamos que nuestro momento ha llegado”, concluyó.