Confirman programa de Adela Micha en TV Azteca

‪¡Estamos vivos, carajo!‬ ‪Harto pronto habrá HARTO SHOW.‬ ‪Hartas gracias‬. ‪@GarciaPosti @arironpedrique @fanny_belt @coeto_tv @adelamicha #tv #nightshow #anchor #improv #tvshow #tvshoot

A post shared by Piolo Juvera (@piolojuvera) on Aug 21, 2017 at 6:22pm PDT