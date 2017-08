Las Noticias: Buscan llevar la televisión en vivo a la velocidad de las redes sociales

“Creo que formamos parte de una nueva generación de comunicadores, que hemos ido creciendo a la par de un momento histórico de lo que está ocurriendo en los medios y de la manera en la que la gente se informa todos los días”, así es como José Luis García habla con Publimetro de la renovación de Las Noticias, edición matutina, la cual conduce con Claudia de la Fuente, en Televisa Monterrey.

“Esa parte ha sido la más interesante, porque era algo completamente desconocido para todos, la nueva forma de comunicar. Ahí es donde teníamos que darle un refresh, que es por lo que apostó Televisa Monterrey, dos caras nuevas, apostarle a una nueva generación sin los clichés que tenían los comunicadores de otros años, sin hablar mal de nadie”, añadió el periodista y jefe de información.

Y es que, ambos conductores del noticiero que se transmite de 6:00 a 9:00 horas, dicen tener una misión diaria: transmitir la información en televisión a la misma velocidad que van en Internet y redes sociales.

“Todo esto ha sido un proceso de cambio y cambio todo el tiempo. Creo que lo más fuerte de esta nueva etapa lo hemos vivido en este 2017, porque todo está avanzando rapidísimo en cuestión de comunicación. Entonces, mantener vivo un producto tan tradicional, como es la televisión, representa una misión diaria”, expresó por su parte Claudia de la Fuente.

¿Y cómo se logra esto? Se les preguntó durante su visita a la redacción de este diario.

“Sumando ambas, la televisión y las redes sociales”, respondió Claudia. “No podemos luchar porque vamos en carriles paralelos. Finalmente, la televisión tiene un respaldo importantísimo de décadas, de una credibilidad que se tiene que ir forjando todos los días, aunque a veces ha tenido sus complicaciones, pero nosotros como nueva generación estamos tratando de acercar nuevamente a la gente”, añadió.

“Es que lo primero que debíamos entender es que hoy la televisión se ve distinta”, continuó José Luis. “Actualmente, ya tienes una pauta hecha y al final no tocaste esa pauta durante el noticiero, porque le das prioridad a lo que está sucediendo en vivo, en tiempo real. Ahora hay muchísimas aplicaciones con las que ya no tengo que tener una cámara en cada avenida, sólo que la gente tenga la confianza de decirme cómo está la avenida y qué está sucediendo ahí”.

“Ya llegamos al punto en el que tenemos una red de colaboradores honorarios, que es nuestra audiencia a través de las aplicaciones, y así es como ahora enriquecemos un producto que está en vivo. Entender esa parte, fue lo más difícil”, detalló García.

Otro de los cambios más destacados en la revolución informativa que se vive en la actualidad, no sólo está en la manera de jerarquizar la información, sino también en la forma en que ésta se transmite durante las tres horas que dura el noticiero.

“Ya no usamos promter, al menos no en Las Noticias edición matutina de Televisa Monterrey. Nuestro compromiso es trabajar en la pauta todos los días, estamos todo el día en el canal, sólo nos falta tener un catre ahí (risas). Nosotros diseñamos nuestros titulares y nuestra pauta, apoyados por el equipo de producción, así que llega el momento en el que comentamos tanto las noticias que ya no se ocupa el promter, ya no necesitamos leer”, explicó García.

Se cambiarán de casa

Desde hace varios meses se habla de que Televisa Monterrey “cambia de casa”. Después de una serie de rumores y especulaciones, ya es oficial que la televisora se va de la Privada José Marroquín para instalarse en el nuevo Pabellón M.

“Ya está oficializado, de hecho ya fuimos todos a conocer este nuevo espacio, como decimos nosotros, a marcar nuestro territorio y la verdad estamos muy emocionados”, declaró José Luis García.

“Este cambio marca una nueva etapa en la historia de Televisa Monterrey, con nueva imagen, nuevos estudios, nuevas producciones. Los planes son que para inicios de 2018 ya estemos instalados ahí, y esta mudanza coincide con el marco de los 60 años de la televisora”, concluyó.

En sus palabras:

“Antes se hacía mucho eso: llegas al noticiero, te sientas, lees las noticias y te vas. Nosotros dos estamos tratando de romper ese esquema, y ya no usamos promter”

Claudia de la Fuente, conductora de Las Noticias.

El dato:

3 horas es la duración de Las Noticias, edición matutina, de 6:00 a 9:00 horas. Y de 9:00 a 9:30, José Luis García y Claudia de la Fuente hacen un enlace con el programa Gente Regia, a través del Canal 4 de televisión abierta y 152 de Sky.

