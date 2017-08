Simple Plan confirma su regreso a México

Atrás han quedado los chicos que cantaban sobre las situaciones conflictivas con sus padres, ahora Simple Plan escribe acerca de su vida actual, las relaciones sentimentales por las que atraviesan y las expectativas que tienen para su futuro.

La banda francocanadiense integrada por Pierre, Jeff, Sébastien, David y Chuck regresarán a México a finales del año para deleite de todos sus admiradores.

Simple Plan estará de vuelta a México en noviembre como parte de su gira del aniversario de su disco No Pads, No Helmets… Just Balls, en el 15th Anniversary Tour.

El grupo ha dejado claro en varias ocasiones la fascinación que tiene por sus fans de la República Mexicana, como lo comentó el baterista Chuck Comeau, durante una entrevista pasada con Publimetro.

“Creo que fue en el 2008, si mal no recuerdo. Estábamos en nuestro tercer álbum. Fue probablemente la gira más extensa que hemos hecho en México hasta ahora en nuestra carrera”.

“Siempre disfrutamos a los fans, nos vuelven locos. Siempre el ir a México es un verdadero placer, la gente es muy hospitalaria, muy linda, la comida es maravillosa y nuestros fans son realmente fuertes”.

“Son apasionados y muy intensos, y se saben todas las canciones, no sólo el sencillo; además corean durante todo el show y desean conocer a la banda. Es realmente un placer para nosotros el ir a un lugar donde la gente ama tanto la música, es halagador para una banda”.

Los boletos se ponen a la venta, a partir del 30 de agosto.

Presentaciones

Puebla. 4 de noviembre, Acrópolis.

Ciudad de México. 6 de noviembre, Pepsi Center WTC.

Guadalajara. 8 de noviembre, Teatro Estudio Cavaret.

Monterrey. 9 de noviembre, Teatro Citibanamex.