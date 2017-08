Aleks Syntek dirá adiós a la gira '90's pop tour'

El cantautor mexicano Aleks Syntek está listo para decirle adiós en noviembre próximo a la gira “90’s pop tour”, de la cual está satisfecho con los resultados, pero pidió al organizador que invite a artistas como Beto Cuevas o Víctimas del Doctor Cerebro con el fin de conservar la diversidad en el concepto.

En declaraciones a la prensa, el cantautor señaló que este concepto musical ha sido muy afortunado, porque ha demostrado que no hay divisiones entre los géneros musicales.

“El rock y el pop no están peleados como se piensa, por eso quise participar porque hay una gran combinación, además de que reúne bandas que hacía tiempo no se veían”, manifestó Syntek, quien agregó en la presentación del 30 de noviembre en la Arena Ciudad de México ya no estará.Destacó que en diciembre pretende dedicarse de lleno a su disco “Trasatlántico”, con el que desea hacer una extensa gira por América Latina y España.

Agregó que también tiene programada una presentación con Cristian Castro en el Zócalo capitalino, el 15 de septiembre próximo.

“Vamos a presentar el espectáculo del Auditorio Nacional que tanto gustó”, dijo el cantautor, quien señaló que ha visto muy bien a Cristian y listo para esta presentación, “es una persona a la que quiero y de la que sólo puedo decir cosas buenas.

“Creo que hay que enfocarnos en el talento de los artistas, lo que hagan con su vida privada es aparte”, explicó el cantautor, quien señaló que Cristian se recupera de su nuevo fracaso matrimonial.