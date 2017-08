Morrissey lanzará en noviembre nuevo álbum

El cantante británico Morrissey confirmó que el 17 de noviembre liberará su nueva producción discográfica “Low in High-School”, bajo el sello BMG y Etienne Records.

Se trata del primer álbum de estudio del compositor desde 2014. Fue producido por Joe Chiccarelli (Frank Zappa, The Strokes, Beck y The White Stripes) y se grabó en los Estudios La Fabrique de Francia y en el Forum Studios de Ennio Morricone en Roma. De acuerdo con un comunicado, “Low in High-School” estará disponible tanto en formato digital como en CD, vinil y edición limitada de casete.

Morrissey, quien fuera líder de The Smiths y suma en su carrera como solista 10 discos, comenzará la promoción de su nuevo material por Estados Unidos, uno de sus primeros conciertos será en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 10 de noviembre.