Ninel Conde gana batalla legal contra Giovanni Medina

Dios tiene la capacidad de convertir nuestros más grandes errores en bendiciones 🙏🏼… cuando pienses que tomaste una mala decisión confía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Feliz jueves 😘#mamasguerreras ##mamaluchona #mibendicion #amordemama

