Salma Hayek: 'Soy una mujer luchona'

A lo largo de su larga trayectoria, Salma Hayek ha tenido varias facetas en el cine y la televisión.

La actriz mexicana recordó con mucha nostalgia sus visitas a lo que era la Muestra de Cine Mexicano, ahora el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Mucho ha pasado desde aquel momento, y muchas reflexiones le provoca a la también productora, que no deja de trabajar en la pantalla grande y chica; además desarrolla su lado como activista, madre, esposa, turista y actriz.

El próximo 2 de septiember celebrará un año más de vida, y adelantó cómo lo vivirá.

Salma Hayek estrena esta semana la cinta Duro de cuidar, en la que también participan Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds.

Cómo decimos en México eres una mujer luchona,¿qué tanto has sacrificado para llegar hasta donde estás?

— Siempre he sido una mujer luchona, tengo muy claro mis objetivos y eso me ha hecho fuerte para resistir los golpes bajos que da esta profesión.

Sacrificios he tenido que hacer, pero han fortalecido mi lado profesional y personal.

Soy una mexicana muy fuerte, el mundo y Donal Trump ya lo sabe [risas].

¿Cuéntanos sobre Sonia en la cinta Duro de cuidar?

— Primero que nada la película es muy divertida, con dos actores que son un encanto en los sets y en la vida real como Samuel y Ryan.

Soy esposa del personaje de Darius ( Samuel L. Jackson), es una mesera en un bar, suelo meterme en problemas cuando alguien se pone un poco atrevido conmigo y yo provoco peleas, ese es mi papel [risas].

Es algo parecida a mí, me encanta decir todas las malas palabras que existen, en inglés y español.

¿Es un personaje crucial en la cinta?

— Sí, bastante, por eso lo tomé en cuanto llegó a mis manos el guión.

Es una mujer que sabe cómo lidiar con los hombres y no suele dejarse menospreciar por nadie y menos por un hombre.

¿Con qué te quedas después de hacer Duro de cuidar?

— Con un agradable sabor de boca, y un personaje que podría tener vida propia en otra película, porque Sonia no tiene un papel largo en el filme dirigido por Patrick Hughes.

Además, fue un agasajo trabajar junto a Samuel, Ryan, Gary Olman y Joaquim de Almeida.

Es una cinta de acción, ¿tuviste que hacer algo especial?

— A veces soy muy terca, bueno casi siempre. No tomé ningún entrenamiento previo, y eso me provocó que me lastimara en algunas ocasiones.

Siempre me pasa lo mismo, pero tal parece que me gusta repetir errores en este tema.

Hice las escenas, pensando que no pasaría nada, pero ya sabes viene a tu cabeza: ‘todavía puedo hacerlo’, pero ya no estoy para eso.

¿Te gusta hacer papeles femeninos que son atípicos?

— Me gustar interpretar a mujeres fuertes, sean en un drama, comedia o thriller. Sonia es un personaje fantástico, es una mujer casada, pero su matrimonio es un poco inusual porque está casada con un sicario.

Si alguien puede manejar a un marido que es loco y muy peligroso, es definitivamente Sonia, algo muy común en la vida real.

¿Qué grado de locura podría tener Salma Hayek?

— Creo que de alto nivel [risas]. Amo crear y hacer locuras con mi hija, con mi esposo, con la familia y los amigos.

Tengo una filosofía muy clara: no quedarme con ganas de nada.

No sabemos que tan corta o larga es nuestra vida, soy una mujer atrevida y dispuesta a defender lo que me hace feliz… y sí soy una loca.

¿Qué viene a corto plazo?

— Espero que a Latinoamérica lleguen pronto la comedia que goce al hacerla, Drunk Parents, con Alec Baldwin y Joe Manganiello, y Beatriz at dinner, que me ha aportado algo muy importante a mi carrera.

También hay mucho por hacer como productora, sobre todo en llevar cuestiones sociales y políticas.

El 2 de septiembre será tu cumpleaños, ¿cómo celebrarás?

— Cumplo 51 años [suspiro], pero están bien vividos.

Soy feliz con lo que tengo, y auqnue hay muchas cosas por hacer en cuestiones sociales, políticas y ambientales, soy creyente que aún puedo hacer mucho.

Lo que no faltará -creo- será el mezcal, Las Mañanitas y la familia; además mi cumpleaños cae en el mes patrio.

¿De qué trata Duro de cuidar?

El prestigioso guardaespaldas Michael Bryce (Ryan Reynolds) recibe un nuevo cliente: un asesino a sueldo, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), que debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador (Gary Oldman).

Contenido relacionado: