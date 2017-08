Patty Jenkins: No tengo una agenda feminista

Viéndolo en retrospectiva, ¿a qué crees que se debió el tremendo éxito de La mujer maravilla?

— Honestamente creo que nunca sabes a ciencia cierta a qué se debió. Hubo un sinnúmero de cosas que salieron bien y que sumaron para el éxito de la cinta. Una de ellas, espero, que sea porque es una buena película y eso todavía importa más que cualquier otra cosa pero creo que también porque dio en el blanco de algo que la gente no había visto, algo en lo que, particularmente las mujeres necesitaban ver y esto llegó en el momento oportuno.

¿Crees que fue crucial para la cinta que haya sido dirigida por una mujer?

— Creo que políticamente quizá sí lo fue y odiaría ser una persona que piensa que unos u otros no podemos hacer ciertas cosas. A mí no me gustaría que me dijeran que no puedo hacer cierta película porque soy mujer ni tampoco me gustaría que se aplicara en viceversa. Sin embargo creo que en este caso y sobretodo porque era nuestra primera película ayudó en gran forma que se tratara de un personaje con el que yo me identifico tremendamente y que amo su complejidad, lo cual podría ser un poco más difícil de propiciarse para un hombre.

Luego de todo el furor que se causó por ser la primera vez que una mujer dirige una cinta de superhéroes, ¿por qué nos tomó tanto tiempo que sucediera?

— Creo que es porque la gente asume que el dinero proviene de chicos adolescentes y adultos y mientras eso se mantuvo como una verdad absoluta, buscaron material que los atrajera; pero creo que los tiempos han cambiado y por lo tanto muchas de esas reglas, también han caducado y aunque sí, debemos aceptar que todavía hay mucho sexismo involucrado honestamente creo que las razones son auténticamente financieras sobre lo que se cree que conforma una película exitosa.

¿Había alguna idea que tuvieras en mente en cada decisión que tomaste durante la filmación?

— Sí. Me mantuve inspirada en hacer una gran película acerca de un adorable y maravilloso personaje con el que el mundo se enamorara. Mantuve mis ojos en esa meta todo el tiempo porque no quería que se convirtiera en otro tipo de película. Quería que fuera este increíble viaje hacia la guerra de un personaje estupendo. Y si bien era una película de un superhéroe, yo buscaba convertirla en algo más grande que eso.

¿Tuviste en mente alguna agenda feminista o pro equidad de género?

— No, para nada. Eso sale de forma natural para mí porque ni siquiera se me ocurre no ser equitativa, así que simplemente me esforcé en mantenerme centrada en mi propia inocencia respecto a ese tema lo cual es algo en común con Diana Prince. Quería creer que es absolutamente ridículo no ser equitativo y proseguir como si ese fuera el sentido común pero mi agenda siempre es hacer grandiosas y hermosas películas para todo mundo y el hecho de que sea protagonizada y dirigida por una mujer es la victoria en sí misma. Ponerse hablar de ser mujer es un objetivo menor para mí. Las películas hechas por hombres, hablan de ellos salvando al mundo, entonces yo no quiero hacer una cinta en donde salga una mujer hablando de ser mujer, yo lo que quiero es hacer una película de una mujer que salva al mundo. Así que mi agenda es hacer películas grandes, gigantes y si las protagoniza una mujer, esa es la victoria.

Hablando del Blu Ray y DVD que saldrá en las próximas semanas, ¿hay algún material al que te gustaría que le prestáramos atención?

— ¡Oh! No lo sé. Hay material muy divertido y todo el detrás de cámaras es fascinante, incluso para mí, así que no creo que haya algo en particular sino más bien que hay tanto que ver que es casi tan interesante como la cinta misma. De hecho me hace muy feliz que ese material haya encontrado un lugar porque normalmente, los DVDs normales tienen una que otra escena pero éste contiene un documental entero acerca de cómo se hizo la película. Es un gran regalo para la gente que le gustó el filme.

¿Hay algún consejo para las jóvenes que sueñan con convertirse en cineastas?

— ¡Sí! Diría que creyeran en lo que les apasiona y que tengan confianza en que siempre habrá público para eso que les apasiona y después que trabajen muy fuerte en convertirse en las mejores en lo que hacen de cualquier forma que puedan. La combinación de esas dos cosas encontrará una audiencia, así como yo tuve la fortuna de encontrarla.