John Carpenter va a sacar un álbum con todos sus scores clásicos

El romance de John Carpenter con los sintetizadores a la hora de hacer música para películas de terror y de ciencia ficción es tan importante como su estilo único de dirigir películas (Escape from New York no sería tan lánguidamente oscura en su ritmo si se hiciera ahora, ni tendría un tema tan bueno).

Nos dio el tema de Halloween, una inspiración para los beats de trap en todas partes, así que la música de este hombre sigue siendo absolutamente relevante hoy, respeta a la leyenda. Carpenter stá celebrando su legado con un nuevo álbum de re-grabaciones de temas antiguos que se llama Anthology: Movie Themes 1974-1998, y saldrá el 20 de octubre a través de Sacred Bones Recordings

Según un comunicado de prensa, el álbum “es una antología casi exhaustiva de los temas más grandes de John Carpenter, desde su primera película (la película de ciencia ficción Dark Star, que no tuvo presupuesto), hasta el western sobrenatural de 1998, Vampires”.

Continúa leyendo en NOISEY