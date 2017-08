Personajes de madre no son del agrado de Lorena Herrera

La actriz y cantante Lorena Herrera disfrutó de su participación en un capítulo de la nueva serie de comedia “Renta Congelada”, del productor Pedro Ortiz de Pinedo, aunque de ninguna manera se identificó con las características de su personaje: una señora seductora de jovencitos.

En entrevista durante la alfombra roja del estreno de la puesta en escena “El fantasma en el espejo”, en el Foro Cultural Chapultepec, la también modelo indicó que su papel es el de una madre metiche y abusadora de uno de los protagonistas.

“Soy la mamá de Juan Diego Covarrubias y suegra de Regina Blandón. En verdad soy la mamá que llega arruinar la vida de ellos y no me place ser mamá de nadie, porque además me ponen como una mujer que gusta de los jovencitos, aunque en la actuación trato de disfrutarlo”.

Respecto a su instinto maternal, prefiere a sus sobrinos que tener responsabilidades propias. “Ya tengo muchas como para buscar ser madre, de verdad. Por eso encuentro en mis sobrinos la manera de sacar ese instinto maternal que llevo”.

Lorena Herrera subrayó que lo chusco de su intervención en “Renta Congelada” es cuando el actor Rodrigo Murray, esposo del personaje que interpreta Paty Manterola, empieza el juego de la seducción sobre su persona.

Mencionó que la comedia de situación creada por Pedro Ortiz de Pinedo y el mismo Jorge Ortiz de Pinedo es tan hilarante que no paró de reír durante las grabaciones. “No creo ir en toda la serie, pero de igual forma disfrute estar en ese capítulo”, remarcó.