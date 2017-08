Alicia Machado de nuevo en la polémica por su aumento de peso

El jueves pasado, Alicia Machado estuvo presente en los Premios Tu Mundo 2017, en los cuales lució un enterizo de encaje rojo, pero más allá de resaltar su belleza los usuarios de redes sociales hicieron énfasis en sus kilos de más.

A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) on Aug 24, 2017 at 6:03pm PDT

A pesar de que la prenda resaltaba su curvilínea figura, la actriz fue muy duramente criticada por sus seguidores de Instagram debido al supuesto aumento de peso que Machado ha sufrido en las últimas semanas.

“Para ser figura pública está pasada de peso en mi opinión. Esa ropa no le favorecía”; “Te vi gordita, no sé si es la braga, pero se te notan los kilos de más”, “Está pesadita de peso”; “Se ve bien gorda, esa ropa no le favorecía para nada”; “Para ser figura pública, está pasada de peso en mi opinión. Esa ropa no le favorecía la figura”; fueron algunos de los comentarios.