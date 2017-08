Hollywood confronta la era de Trump en sus próximos estrenos

Toma años hacer una película, pero muchos de los filmes que están por estrenarse parecen programados para la era de Donald Trump. Los cinéfilos pronto verán una taquilla repleta de reflexiones oportunas sobre Estados Unidos y las políticas de su mandatario.

Por ejemplo el guionista y director Peter Landesman se encontró a sí mismo haciendo una película sobre la lucha del FBI contra la inferencia de la Casa Blanca mientras se desarrollaba un conflicto curiosamente similar entre Trump, James Comey y el FBI. Su cinta, “Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House”, cuenta la historia de Felt (interpretado por Liam Neeson), la legendaria fuente de Watergate conocida como Garganta Profunda, que fue el oficial No. 2 del FBI durante el escándalo. Es un proyecto que comenzó en el 2005 que se estrena el 29 de septiembre.

Paralelos similares pueden encontrarse en el muy esperado filme de Steven Spielberg “The Post” (22 de diciembre). Su drama muestra cómo en 1971 el Washington Post publicó documentos clasificados del Pentágono que revelaban muchas de las mentiras del gobierno sobre la Guerra de Vietnam.

La película, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, parece una respuesta de Hollywood a Trump. El proyecto se anunció en marzo y se filmó durante el verano. Streep, quien en enero criticó de manera memorable al entonces presidente electo durante los Globos de Oro y luego fue calificada como “sobrevalorada” por Trump, tiene prácticamente segura una nominación al Oscar.

Otros relatos oportunos de heroísmo estadounidense están por llegar a la pantalla. Clint Eastwood, quien ha expresado su apoyo a Trump, prepara “The 15:17 to Paris”, sobre el atentado del tren Thalys de 2015 en Francia, con los héroes de la vida real Anthony Sadler, Alex Skarlatos y Spencer Stone. Aún no está claro si estará a tiempo para el 2017; no se ha anunciado una fecha de estreno pero Eastwood es conocido por trabajar con gran rapidez.

Otros filmes que exploran la intersección entre patriotismo y política, mientras Trump ha ordenado más tropas para la guerra en Afganistán, son “Last Flag Flying” de Richard Linklater ,“Last Flag Flying” (3 de noviembre) y “Thank You for Your Service” (27 de octubre),

Y las historias continúan, como las que recordarán a íconos de los derechos civiles. “Marshall” (13 de octubre), “LBJ” de Rob Reiner (3 de noviembre). También encontraremos “Suburbicon” de George Clooney (27 de octubre), que el actor dirigió con un guión de Joel y Ethan Coen, es sobre un suburbio bucólico de base violenta y racista en la década de 1950.

