Spotify lanza playlist con los éxitos de Juan Gabriel

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Juan Gabriel, la plataforma Spotify creó una lista especial con sus temas más escuchados en todo mundo, entre ellos “Querida” y “Abrázame muy fuerte”, que superan los 26 millones de reproducciones.

“Te extrañamos, Juan Gabriel” está disponible en la plataforma digital desde este lunes, la cual cuenta con más de dos millones de escuchas mensuales, se indicó mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con la información difundida, “Querida”, tema que hizo su primera aparición en el álbum de 1984 “Recuerdos II”, es el favorito entre los fans de Juan Gabriel, en México y el resto del mundo.

Este éxito es seguido de cerca por “Abrázame muy fuerte”, con 25 millones de reproducciones y que, de acuerdo con los datos de la plataforma, se convierte en número uno en las fechas cercanas al 10 de mayo.

El listado se complementa con “Así fue”, “Yo no vivo por vivir”, “Hasta que te conocí”, “Se me olvidó otra vez”, “Yo te recuerdo” (versión salsa), “La frontera”, “¿Por qué me haces llorar?” y “Siempre en mi mente”.

La Ciudad de México concentra a la mayor cantidad de amantes de la música del michoacano y, también, es muy escuchado en ciudades fuera de México, como Santiago, Lima, Los Ángeles y Buenos Aires.

Para conmemorar un año sin el cantautor, además de la lista “Te extrañamos, Juan Gabriel”, que hace un recorrido por su discografía, también está disponible una playlist de su música a través de sus intérpretes: “Así se Canta a Juan Gabriel”.

