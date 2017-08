Nuevo video de Taylor Swift logra mejor debut en la historia de YouTube

Taylor Swift sigue batiendo récord en YouTube. Esta vez, el nuevo video de la cantante estadounidense logró posicionarse como el mejor debut en la historia de YouTube al alcanzar más de 43 millones de reproducciones en su primer día de estreno.

Youtube reveló este martes que fue el mayor debut de cualquier video en la historia de su sitio, superando la marca de 36 millones lograda por la canción Gentleman, del cantante surcoreano Psy, en su primer día en la red en 2013.

Look What You Madre Me Do, canción con la que Swift apunta a quienes la atacaron profesional y personalmente en los últimos 10 años, ha sido ampliamente analizado por fans y medios desde que se estrenó durante los premios Video Music Awards de MTV, el domingo pasado.

Taylor, de 27 años, y que ha estado ausente de ceremonias y eventos públicos este año tras entredichos con Kanye West, Kim Kardashian y Katy Perry, no asistió a la premiación. El sencillo, con ritmos rap y tecno, es el primero del nuevo álbum que la artista lanzará en noviembre, llamado Reputation.