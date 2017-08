Tania Rincón desmiente que tenga problemas en televisora

Ante los señalamientos que hace una revista de circulación nacional sobre Tania Rincón, que podría salir del programa Venga la alegría si no baja de peso.

La conductora decidió subir un video para aclarar la publicación que apareció este martes.

“Este mensaje va dirigido para todos los lectores de TVNotas que este martes en su publicacion dio una nota agresiva y violenta sobre mi persona, de cosas que yo no siento ni pienso, y no soy”.

“No soy una persona que se preocupe por el peso, acabo de convertirme en madre hace seis meses, no sé como debe lucir una mujer que acaba de ser mamá, lo que sí es que estoy plenamente feliz”, dijo la conductora de 30 años.

“Me preocupan que se digan cosas, como que voy a perder el trabajo por no lograr el peso que la empresa me está pidiendo… he recibido apoyo para mi maternidad y trabajo de Azteca, que me ha permitido cumplir el sueño de ser madre y permanecer en el trabajo”.

Una supuesta fuente de la producción fue el origen de la nota, que enfatiza que:

“Tania salió llorando de las instalaciones del Ajusco, y es que a todos nos consta que se la pasa comiendo súper saludable… Y si no recupera su figura la piensan correr, ¡y sólo tiene 4 kilos de más!”, publicó la revista.

Solidaridad

“Tus palabras son muy acertadas. No solo es desmentir a una revista, es defender a la mujer”, señaló Sergio Sepulveda.