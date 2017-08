Actor mexicano nominado en los Latin Awards de Canadá

Hoy es el último día para apoyar el talento mexicano que radica en Canadá. Marco Ledezma

Cuatro años después de terminar su licenciatura en arte teatral en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la ciudad de México y de haber participado en el Festival Cervantino, las Jornadas Alarconianas y el Festival de Teatro de la Ciudad de México, entre otros, Marco Ledezma decidió emigrar a Canadá, donde incursiona inicialmente en el mundo del doblaje, actividad que ya había realizado en la Ciudad de México, para convertirse rápidamente en el único director de doblaje del francés y del inglés hacia el español.

Al mismo tiempo, sigue con su carrera de actor y llega a trabajar en películas y series tales como The Waking the Dead, Le bonheur c’est une chanson triste, Human Trafficking, Guide de la petite vengeance, 2 frères, Mon meilleur ennemi et 30 vies, entre otras producciones.

Entre sus cortometrajes preferidos se encuentran Vapor y Taxi Libre ya que además de haber sido galardonados en diferentes festivales alrededor del mundo, Vapor fue considerado en el 2011 como uno de los 10 mejores cortometrajes canadienses, según el Festival Internacional de Películas de Toronto y Taxi Libre como el mejor cortometraje canadiense del 2011 según el Gremio de Directores Canadienses.

El objetivo de los Latin Awards Canadá es recompensar, resaltar y reconocer los valores y el esfuerzo de artistas, jóvenes y talentos locales que residen en Canadá, tanto para empresarios atletas, periodistas, radiodifusores, promotores, medios latinos y personalidades canadienses.

La única intención de producir este evento ha sido con la visión de crear un movimiento para el desarrollo del mundo del entretenimiento musical y las comunicaciones de Montreal y Canadá con el fin de organizar y visualizar más local e internacional.

Con la intención de animar a los nuevos artistas a ser mejor cada día y reconocer el buen trabajo de los expertos en el área diferente y unirse para crecer juntos y ser mejor cada día y el apoyo entre sí.

Se puede votar por Marco aquí: http://www.latinawards.ca/arte-cine

