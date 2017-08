Zendra vuela en el planeta de Soda Stereo

“El salió y dejó la cama vacía. Se entregó al suave aire del desierto y entonces la vio… La luna roja sobre el mar negro”, así comienza el emblemático tema de Soda Stereo y que está incluido en el nuevo espectáculo del Cirque Du Soleil: Sep7imo día: no descansaré que llegará en octubre y noviembre a México.

Zendra Tabasco, es la única mexicana que participa en el espectáculo que rinde tributo a Soda Stereo.

Con una experiencia de 18 años en la suspensión capilar, la artista mexicana comparte cómo es vivir esta aventura.

“Es una experiencia importante. Desde el primer momento fue descubrir un nuevo mundo, porque llevo 18 años en la escena, pero esto es distinto; además vivir la experiencia en una compañía tan grande, es otro mundo”.

“Combinar la música de Soda Stereo con toda la magia del Cirque Du Soleil, es una oportunidad única”, señaló Zendra Tabasco en entrevista con Publimetro.

La mexicana descubrió el mundo circense cuando vio un show con pinceladas de circo, a partir de ahí se enamoró de ese universo.

Fue así como empezó a perfeccionarse en nuevas disciplinas, entre ellas la suspensión capilar, esta se la introdujo un experto que le enseñó la técnica correspondiente, pero Zendra en su afán de experimentar, aplicó todos sus conocimientos previos en esta nueva destreza aprendida logrando algo absolutamente único.

“Antes lo hacía todo de manera personal, ahora es aprender otra forma de trabajar, porque imagínate al ser un proyecto tan grande, es distinta la agenda todos los días; también es integrarte a un trabajo grupal”.

Con 120 presentaciones hasta el momento de Sep7imo día: no descansaré, afirmó que tuvo nervios al principio, pero logró superarlo.

“Miedo no tuve, simplemente al ser un mundo desconocido o cuando entras a algo que no conoces, da algo de miedo. En mi caso, los miedos que me gustan, me impulsan a pasarlos y a seguir adelante”.

El espectáculo del Cirque Du Soleil se ha presentado en Argentina, Chile y Colombia, por lo que ahora Zendra está lista para llegar a su tierra.

“Es llegar a casa, donde vendrá mi familia y amigos, acá el recibimiento es más caluroso”.

Charly Alberti y Zeta Bosio han estado muy de cerca en cada presentación del espectáculo, y para la mexicana, conocerlos, fue un bono extra.

“Fue muy lindo conocer a Zeta y a Charly, quienes están en los momentos creativos. Es una oportunidad de ver un espectáculo que fue creado para los latinoamericanos por una banda tan conocida, tan mística, que lleva en algo del corazón latinoamericano y creo que va a latir en conjunto”, finalizó.

Luna roja

Fanática de Soda Stereo desde su adolescencia, Zendra Tabasco personifica el espíritu de Luna roja y, sola en el planeta, realiza una danza fascinante suspendida solamente de su cabello.

Este cuadro es un homenaje a los icónicos cortes de pelo que hicieron famosos a los integrantes de Soda Stereo a lo largo de toda su carrera.

“Utilizo esta técnica de suspensión capilar para bailar en el planeta de Soda Stereo, que es un escenario muy particular, ya lo verán mientras suena”.

Funciones en México

Monterrey. Arena Monterrey, a partir del 19 de octubre.

Guadalajara. Arena VFG, a partir del 8 de noviembre.

Ciudad de México. Palacio de los Deportes, a partir del 28 de noviembre.