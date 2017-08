Aseguran que Matías no es hijo de Julián Gil por supuestas pruebas de ADN

El drama entre la ex pareja de actores Julián Gil y Marjorie de Sousa continua. Por un lado durante el programa de De primera mano, el conductor Gustavo Adolfo Infante reveló que las pruebas de ADN comprobarían que el bebé no es hijo del actor.

"Tengo una información de última hora. No voy a decir mi fuente, obviamente, pero va a haber una anulación del juicio, porque todo parece indicar, nosotros no podemos confirmar, que Matías no es hijo de Julián Gil", dijo el periodista.

De acuerdo con el programa Cuéntamelo Ya!, la ex reina de belleza acudió este jueves 31 de agosto a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México para notificarse de la acción legal que el actor interpuso mediante la cual, presuntamente quiere demostrar que el pequeño no es su hijo biológico e incluso en la emisión detallaron que busca retirarle su apellido.

Horas más tarde, la representante legal de la actriz reveló a la revista TV y Novelas que Julián Gil basó la demanda de en chismes, rumores y falsas notas periodísticas para asegurar que no es el padre de Matías.

Por su parte, el actor aseguró en entrevista a TV y Novelas que sólo demandó a la venezolana para darle seguimiento al examen de paternidad que ella misma pidió.

En la misma revista se detalla que el representante de Marjorie asegura que la información compartida en De primera mano es falsa: "Ni siquiera se ha tomado una prueba de ADN. El mismo día que Marjorie la solicitó la solicitaron ellos también, pero hoy se hizo público que Julián está haciendo la misma petición, pero ellos le están llamando desconocimiento de la paternidad, pero se realizó el mismo día, porque esa instancia donde se puso esa demanda no compete”.