Charlize Theron:  Atrevida y poco sumisa

Fue la reina malvada de Blancanieves, su segunda villana fue una ciberterrorista sin escrúpulos, en Rápidos y furiosos 8, algo poco habitual porque, según Charlize Theron, este tipo de papeles son un territorio vedado a las mujeres.

Ahora llega con el filme de acción Atómica, en la que interpreta a la agente Lorraine Broughton, una mujer que a través de su fuerza física e inteligencia logra salir adelante, aun en los peores momentos.

La actriz aparece en diversas facetas: agresiva, sexy, sometida pero nunca sumisa.

¿Has tenido que luchar más fuera o dentro de la pantalla?

— Llevo poco más de 20 años en esta carrera, y puedo decir que he luchado más fuera de la pantalla. El aspecto físico siempre está antes de cualquier habilidad histriónica.

Desde el principio tuve que demostrar que no soy solo una rubia bonita, tuve que dejar proyectos que hubieran hecho más fácil mi comienzo en esta profesión.

Haces un papel de una mujer con igualdad de condiciones que un hombre en Atómica, ¿aprecias eso hoy en día?

— Creo firmemente que las condiciones laborales para un hombre y mujer deben ser las mismas, en esta profesión seguimos luchando por una equidad de género.

La verdad gozo con esos personajes que luchan al tú por tú en las escenas de acción, sin importar si luces bien o mal, si se rompe una uña o pierdes un tacón.

Lorraine hace todo lo que los hombres realizan, intercambia golpes, balas, bebe vodka, sabe tomar un arma, pero sabe utilizar los tacones como un arma. Considero que una mujer es distinta al hombre, pero nunca debe minimizarse su fuerza y su forma de pensar.

Normalmente se dice que malas experiencias hacen mujeres más fuertes, ¿eso crees?

— Recientemente hice público algo que me torturaba y que marcó mi infancia. Durante muchos años lo negué, pero fue un alivio sacarlo, no por generar rumores hacia mi persona, sino porque como ser humano era algo que me hacía mal.

Cuando era niña, tuve una vida muy difícil ya que mi padre era alcohólico y convirtió la vida de mi madre en un calvario; al final ella lo mató (…), ¿eso contesta la pregunta?

¿A favor de las heroínas o las villanas?

— Soló he interpretado a dos villanas psicóticas, pero me gustan las mujeres fuertes y poderosas, que con una mirada pueden alcanzar su objetivo. Yo interpreto a mujeres vulnerables que tienen que ser fuertes para sobrevivir.

He construido toda una carrera con personajes erróneos y exagerados, muy atípicos que igual son femeninos, elegantes, torpes o bruscos.

¿Qué disfrutas más la producción o la actuación?

— No puedo elegir una. Empecé con la actuación, que me genera todo tipo de emociones al estar frente a las cámaras e interpretando un sin número de personajes.

He pasado por el drama, la ficción, la acción y el suspenso, aún me falta dominar la comedia [risas].

Pero la producción me permite explorar otro territorio, de proponer historias y por ahora estoy trabajando como productora en dos filmes: Gringo y Tully.

¿Qué te genera la comedia?

— Siento que la gente no está acostumbrada a verme en este género, pero les tengo una sorpresas con los nuevos filmes que estoy por estrenar este año y el próximo, que son comedias, así que ya me dirá la gente qué les parece mi actuación; además soy una mujer muy divertida [risas].

¿De qué trata Atómica?

En una ciudad llena de traidores y dividida por una revolución, una bomba de tiempo está a punto de estallar mientras ella persigue a uno de los asesinos más peligrosos del MI6.

La inteligente y sanguinaria agente Lorraine Broughton (Theron) bajo el mando del servicio secreto de la corona británica deberá usar su arsenal de habilidades para mantenerse con vida en esta arriesgada misión.

Enviada a Berlín y en medio del caos por el que está pasando la ciudad, une fuerzas con David Percival (James MacAvoy), un agente establecido en Berlín, para lograr sobrevivir a un mortal juego de espías.

Atómica, está dirigida por David Leitch (próximamente Deadpool 2).