Freddie Mercury tendrá su tributo en el Festival Roxy en GDL

El Festival Roxy está dispuesto a mejorar las cosas que no salieron bien en la primera edición realizada a principios de 2017.

De manufactura tapatía, está listo para lo que será su segunda edición el próximo 21 de abril de 2018.

“Captamos los errores, pues nos faltaron varias cosas de servicio, sobre todo en el área de alimentos y bebidas".

"Se está tratando de mejorar la experiencia y más ahora que queremos incrementar el aforo para 40 mil personas”, adelantó Jacobo Márquez, uno de los socios.

Para esta edición se contratará Festicket, una empresa que tiene a su cargo la venta de boletos de los principales festivales a nivel mundial.

Tiene en su cartera 510 festivales de 40 países como Tomorroland y Lollapalooza Berlín.

Para la segunda edición habrá tres escenarios y un total de 19 bandas.

“Es un festival tapatío, donde no dejamos que influencias externas evalúen el festival, por eso es importante hacer una evaluación del 2017. Fue el festival, que en su primera edición, ha sido el más importante que ha habido en el país".

"En 2017 tuvimos 21 mil 957 asistente con 14 bandas y una sección infantil que en la próxima edición aumentará”, señaló Santiago Valencia, uno de los organizadores.

Con un costo de 35 millones de millones, el evento aportará más música al occidente del país, y ya está en busca de reemplazar la sede del Parque Trasloma.

“Estamos evaluando, entre dos y tres lugares, que están a la vista. Lamentablemente, no queremos hacerlo en Trasloma por el tema de que ya no se permite por los decibeles; además ya no vamos a caber. Queremos un espacio para generar algo nuestro, que pueda ser un espacio dentro de la ciudad con un crecimiento a cinco y seis años, pero con la característica de estar dentro de la ciudad”, añadió Santiago, que informó que en cotubre se dará a conocer el line up del festival.

Hay que recordar que en la primera edición estuvieron Morrisey, James, Hercules Love Affair, Empire of the Sun, Smash Mouth, Hot Chip en DJ Set, Siddharta, Caloncho, Fito Paez y Elsa y Elmar.

Freddie Mercury

El festival tendrá un homenaje a Freddie Mercury de Queen, en el que se pedirá que cada artista toque un cover de la banda.

El año pasado fue a David Bowie, y ahora le tocará a God Save The Queen darle ese toque especial al evento.

“Todos los años nos juntamos y encontramos algo diferente, obviamente estarán las canciones y los grandes hits, pero con un show nuevo”, comaprtió Pablo Padín, vocalista de God Save The Queen.

Convocatoria

Del 31 de agosto al 1 de octubre se recibirán las propuestas para el diseño de la nueva imagen del cartel del Roxy, que deberá incluir a la glorieta de la Minerva y los elementos representativos de la ciudad de manera creativa, a traves de http://festivalroxygdl.com/