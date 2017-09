Julión Álvarez: Sí lo veo como una situación seria

Julión Álvarez charló con la prensa antes del primero de dos conciertos en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, que están con localidades agotadas.

¿Cómo va todo?

Es la primera de dos fechas que vamos a tener en el auditorio. A pesar de las situaciones, de los detalles y los problemas, la gente no ha dejado de apoyarnos y siempre se los voy a agradecer toda la vida.

¿Estás tranquilo?

Siempre he estado muy tranquilo, incluso me llegaron a juzgar de que me valía, que no me importaban las cosas y sinceramente no es tal cual. Lo que este, lo que venga, lo que le toque, hay que afrontarlo.

¿Cómo va el proceso?

Vamos paso a paso, yo lo que comenté la vez pasada en San Luis. Estoy asesorado por los abogados que son los que saben del tema. Así que cayó este lío y ahora le toca arreglarlo a los abogados.

¿Qué piensas de los rumores y las predicciones que hacen sobre ti?

Naaa!! Nunca he creído sinceramente, nunca he sido de no pasar abajo de escalera o levantarse con un pie izquierdo. Dios tiene pactado lo que tiene para cada quien.

¿Cómo van las cuestiones con la disquera y las regalías?

Todo está parado, si se dieron cuenta las redes sociales, la página se bajo y todo lo que tiene que ver con la relación de Estados Unidos, ya me lo explicaron muchísimas veces los licenciados. Nuestro contrato esta firmado en California y desde ahora todo está parado y estamos en espera de que pase este proceso de salir adelante. No tengo nade que decir, sobre si me está dando la espalda la compañia, pues ello tienen que acatar las reglas.

¿Tomarás acción legal a futuro?

Sinceramente no se que siga para adelante. Pero a la primera digo que no, porque no me gustan los problemas. Había sido una carrera muy limpia, no chismes, no me gusta ganarme notas por malas cosas.

No me molesta aclarar, pero es un tiempo que no debo desperdiciar.

¿Cómo visualizas tu carrera en 2018?

No sé. Lo referente a Estados Unidos está cancelado, en México seguimos trabajando. Con las grabaciones estamos viendo con la disquera cómo se arregla, qué posibilidad hay de promover la música, y esperar el plazo que sea necesario.

¿Te arrepientes de algo?

No, por la cabeza pasan muchas cosas… hay que darle tiempo, mejor luego contesto.

¿Tu familia es investigada?

Gracias a Dios, no están involucrados, es algo que pedí, no quiero meter a la familia y últimamente ha salido mucho lo de mi señora… pero nada.

