Paty Manterola promociona nueva serie con foto sin ropa y cubierta de pétalos

RETO – #RentaCongeladaLaSerie – Cuantos pétalos de rosas artificiales creen que se utilizaron para esta escena de @rentacongeladaof ❓donde "Fernando" @juandiegocova1 sueña despierto y se imagina a "Delia" @patriciamanterola entre rosas ⁉️ 🌹🤓😂 El que le atine o se acerque más al número, ¡se lleva una camiseta autografiada por todo el elenco! 😉 No se te olvide poner en tu respuesta el Hastag #RentaCongeladaLaSerie también puedes dar el resultado en Twitter o en la página de FB pero siempre utilizando el Hastag #RentaCongeladaLaSerie 😉 El resultado del ganador o la ganadora lo daremos a conocer después del capítulo de estreno! No te lo pierdas este Jueves 31 de Agosto a las 11pm por @canalestrellas #nochedebuenas

A post shared by Patricia Manterola (@patriciamanterola) on Aug 29, 2017 at 10:21pm PDT