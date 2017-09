Festival Corona Capital cambia cartel de su octava edición

El festival Corona Capital anunció que por causas ajenas a su organización, los grupos Sampha, Jain y The Japanese House no formarán parte del cartel de su octava edición y en su lugar se presentarán Washed Out, Dua Lipa, Sheppard y Spencer Ludwig.

Con estos grupos, el cartel de este año queda conformado por 50 actos que ofrecerán un panorama de cómo está compuesta la música internacional actual, se indicó mediante un comunicado de prensa.

Ernest Greene, mejor conocido como Washed Out es un talento joven originario de Giorgia, quien con su synthpop de alcoba evoca las primeras etapas de OMD.

Dua Lipa es una de las cantantes británicas más exitosas de la actualidad. Con presentaciones en los festivales más importantes del mundo, se ha convertido en uno de los talentos a observar por sencillos como No Lie con Sean Paul y Scared to Be Lonely con Martin Garrix.

Sheppard es una de las expresiones más audaces del indie pop australiano que ha amasado una base de fans internacionales gracias a su constante desarrollo, persistencia, colándose poco a poco en el sector alternativo de la escena pop conectando con el público más joven.

El trompetista, cantante y compositor Spencer Ludwig también se sumará a esta edición del festival. El ex miembro de Capital Cities, cuenta con una amplia experiencia sobre los escenarios internacionales al haber trabajado al lado de actos como Foster the People, Portugal. The Man, Fitz and the Tantrums, RAC, St. Lucia, Cherub y Holychild, entre otros.

La octava edición se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y contará con las actuaciones de Foo Fighters, The XX, Green Day, Phoenix, Alt J, PJ Harvey y The Shins, entre otros.