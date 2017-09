Karla Luna acepta ayuda económica de sus fans

Enormemente agradecida del interés de su público de ayudarla en su batalla contra el cáncer,Karla Luna,la Lavandera Morena anunció que por primera vez desde que enfrentó su lucha,está dispuesta a aceptar la ayuda de sus fans.

“Me he enterado de gente que quiere ayudar con poquito,con lo que sea,y la verdad yo me resistía a esto,no quería,pero no estoy en condiciones de resistirme ahorita,porque la verdad sí lo necesito”,reconoció desde el hospital en que recibe radioterapias,ahora para combatir el cáncer en cuello.

La comediante aprovechó para realizar esta solicitud mientras hizo un en vivo en Facebook para solicitar apoyo a un evento en beneficio de su pequeña sobrina especial Frida,que requiere de terapias en el Instituto Nuevo Amanecer de Monterrey.El evento se realizará con el apoyo de comediantes locales en el centro de espectáculos Mama,San Jerónimo este 31 de agosto a las 21:00 horas.

Dijo que será próximamente que brinde ella misma en sus redes sociales la información sobre qué medio usará para recibir el apoyo económico,ya que requiere de ingresos para seguir adelante con sus tratamientos médicos para su enfermedad.

Con información de La Columnaria