¡ @reginablandon y @robtalcual ya son marido y mujer! 👰🏻🥂💍 #wedding #boda #reginablandon #party #carasmexico #instaphoto #carasmx #weddingdress

A post shared by Caras México (@carasmexico) on Sep 2, 2017 at 3:36pm PDT