Natalia Lafourcade y Carlos Rivera estrenan video de 'Mexicana hermosa'

Amigos. El día de hoy liberamos esta canción en diferentes plataformas. Me siento realmente afortunada porque en esta ocasión, tuve la compañía de Carlos Rivera con su bella voz e interpretación. Esta canción la escribí con uno de mis productores y más admirados artistas, Gustavo Guerrero. La letra le habla a el México que tanto amamos. Sí, un México que ha pasado mucho dolor y aún tiene aspectos difíciles y complicados para solucionar pero que también es un México lleno de belleza, riqueza, historia y luz. Somos ricos y a momentos lo olvidamos. Más que nunca nos toca recordar lo mucho que tenemos en nuestras manos para hacer cosas grandiosas y geniales. Lo mucho que podríamos hacer y regalar al universo mientras estemos unidos y nos sintamos orgullosos de ser quienes somos. Conectemos con nuestra tierra, con nuestra gente, con nuestro folclore y nuestras raíces. Que viva México 🇲🇽 mi energía y musa preferida mi Mexicana hermosa. ❤️🇲🇽❤️ gracias mi querido amigo por cantarle a nuestro México amado.#HastalaRaíz @_carlosrivera #mismusasnl #tourmusas

A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) on Aug 18, 2017 at 10:55am PDT