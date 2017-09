Dench y Mirren, dos reinas de la actuación lucen en Venecia

Dench interpreta a la siempre reinante Victoria en "Victoria & Abdul", dirigida por Stephen Frears y donde se muestra la relación entre la monarca y Abdul Karim, un indio que era su ayudante y se volvió su maestro.

La actriz de 82 años dijo antes del estreno que ella le debe su carrera profesional a Victoria, quien reinó de 1837 a 1901.

"Realmente no tenía carrera de qué hablar" antes de interpretar a la monarca en el drama de 1997 "Mrs. Brown" que le mereció a Dench su primera de siete nominaciones a los premios Oscar.

Si acaso Dench necesitara consejos sobre cómo interpretar a la realeza, podría recurrir a Helen Mirren, quien presentó el domingo la película "The Leisure Seeker", de Paolo Virzi. Mirren ha interpretado en otras ocasiones a la actual monarca británica, la reina Isabel II, en "The Queen" y la obra de teatro "The Audience".

"Es bueno ser reina", dijo Mirren en conferencia de prensa por su película. "Uno siempre recibe disfraces muy hermosos cuando eres la reina y casi siempre se nos quedan algunas líneas".

Los dos filmes de Dench sobre Victoria se centran en las relaciones cercanas que tuvo la monarca viuda con hombres que trabajaban para ella.