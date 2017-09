Flojo fin de semana en cines de EU pese a fin de semana largo

Sin estrenos de importancia, Hollywood prácticamente se tomó libre el fin de semana largo por el festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos que se celebra el lunes, y con ello puso fin a lo que se espera que sea una temporada de cine relativamente aburrida y con sus menores ingresos desde 2006, la última vez que la industria de la pantalla grande vio un verano por debajo de los 4,000 millones de dólares.

Al final, las cosas tampoco fueron tan apocalípticas como los analistas indicaban, pero no fueron motivo de celebración. Aunque los números oficiales del fin de semana de cuatro días no estarán disponibles hasta el martes, las proyecciones y los cálculos de los estudios indican que este fin de semana será el que genere menos ingresos desde 1998.

"No hay manera de esconder el hecho de que este fue un fin de semana del Día del Trabajo muy lento", dijo Paul Dergarabedian, analista sénior de medios para la firma comScore. "Este fue un final apropiado para un verano difícil".

En su tercer fin de semana a la cabeza de las listas de las películas más taquilleras, la cinta de acción "The Hitman's Bodyguard" recaudó 10,3 millones de dólares en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con cálculos de los estudios difundidos el domingo. El filme con El Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds ha recaudado un total de 54,9 millones de dólares en los cines norteamericanos.

La película de horror "Annabelle: Creation", de los estudios Warner Bros., quedó en segundo lugar con 7,3 millones. Acumuló así un total nacional de 89 millones.

The Weinstein Company se quedó con los siguientes dos sitios: el drama de crimen "Wind River", en tercero, con 5,9 millones ingresados, y el filme familiar animado "Leap!", en cuarto, con 4,9 millones.

"Logan Lucky" de Steven Soderbergh ocupó el quinto sitio con 4,4 millones de dólares.

El clásico de Steven Spielberg "Close Encounters of the Third Kind" ("Encuentros cercanos del tercer tipo") regresó a los cines 40 años después de su estreno. Exhibida en 901 salas, la película de ciencia ficción recaudó 1,8 millones.

A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.

1. "The Hitman's Bodyguard", 10,3 millones de dólares.

2. "Annabelle: Creation", 7,3 millones.

3. "Wind River", 5,9 millones.

4. "Leap!" 4,9 millones.

5. "Logan Lucky", 4,4 millones.

6. "Dunkirk", 4,1 millones.

7. "Spider-Man: Homecoming", 3,7 millones.

8. "The Emoji Movie", 2,5 millones.

9. "Despicable Me 3", 2,4 millones.

10. "Girls Trip", 2,3 millones.