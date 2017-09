Ismael Miranda, “El niño bonito de Puerto Rico”, cantará en México 

El también compositor boricua, Ismael Miranda estará acompañado por las orquestas La Revelación, Contraste, Goliat y Orquesta Mayor, que tocarán a partir de las 21:00 horas en el salón La Maraka.

Además de difundir su material “Son 45” y tocar éxitos como “Así se pone un son”, “Careta” y “Cuando manda el corazón”, Miranda promocionará a su coterráneo, el cantautor y compositor Víctor Manuel, se detalló en un comunicado.

“Muchos preguntan de dónde salió el apodo ‘El niño bonito’ y mucha gente creyó que fue por ser el más joven del grupo, pero no. Fue cuando empecé con la Fania, un día llegué tarde a un ensayo y Johnny Pacheco me dijo ‘¡Qué bonito, ¡eh!’ y esa noche me presentó como ‘El niño bonito”, refirió el intérprete.

Ismael Miranda se desarrolla en el mundo del espectáculo desde los 11 años, a los 18 se integró al grupo Fania All Stars, con el que logra reconocimiento con sencillos como “Abran paso”, “Lupe, Lupe”, “Señor sereno” y “Pa’ bravo, yo”, de su autoría, así como “La cama vacía”, “La copa rota” y “Borinquen tiene montuno”.

Luego de tocar con el sello discográfico Fania, creó su propia productora independiente, de nombre IM Records, además de con la compañía RMM.

Ahora regresa a México para difundir su música en una noche llena de salsa y fiesta. Las entradas para verlo y bailar a su ritmo pueden ser adquiridos en la taquilla del salón, ubicado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, y en un sistema de boletaje ya conocido.